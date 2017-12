Tóm kẻ trộm chuyên nghiệp từ dấu vết trên tấm kính

10/12/2017 09:14

Chân dung Phan Văn Chương trong hồ sơ cơ quan công an

Xâu chuỗi những dấu vết thu thập tại hiện trường, kết hợp với các thông tin liên quan, cán bộ Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP.Biên Hòa xác định kẻ trộm rất chuyên nghiệp và đã thực hiện nhiều vụ trộm trước đó.

Từ một vụ trộm



Lật lại hồ sơ các vụ án mà Đội Kỹ thuật hình sự đã tham gia khám nghiệm, Trung tá Bạch Đình Chiến, Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP.Biên Hòa, chú ý đến kẻ trộm Phan Văn Chương (49 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa), đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trong nhiều vụ trộm xảy ra trên địa bàn TP.Biên Hòa, khi khám nghiệm hiện trường, Đội Kỹ thuật hình sự phát hiện được những dấu vết "rất quen" mà Chương để lại.

Như vụ trộm tài sản tại một nhà dân ở số 117, đường Phan Đình Phùng (phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) vào ngày 14-4. Khi tiếp cận hiện trường, tổ điều tra án xác định kẻ gian đã cắt kính cửa sổ bên hông nhà rồi đột nhập vào trong nhà lấy trộm 1 điện thoại di động và khoảng 10 triệu đồng tiền mặt.

Hiện trường vụ trộm là căn nhà 2 mặt tiền có 1 trệt, 1 lầu. Phía trước nhà, chủ nhà cho người khác thuê mặt bằng bán quần áo. Vị trí được xác định xảy ra mất trộm là không gian của căn bếp, nơi có 2 người lớn tuổi sinh hoạt hàng ngày.

Một cán bộ thuộc Đội Kỹ thuật hình sự cho biết khi tiếp cận hiện trường vụ trộm và làm việc với chủ nhà, tổ điều tra án xác định sau khi vụ trộm xảy ra, do nóng ruột nên những người trong nhà đã lục lọi nhiều nơi để tìm tài sản khiến hiện trường vụ trộm bị xáo trộn rất nhiều. Việc thu thập chứng cứ và dấu vết để lại hiện trường của cán bộ điều tra vì vậy mà gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, sau khi quan sát hiện trường và phân tích các dấu vết để lại, cán bộ kỹ thuật hình sự xác định một vị trí trên tấm kính cửa sổ bên hông nhà lưu lại dấu vết của kẻ trộm. Tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết tấm kính cửa sổ, cán bộ kỹ thuật hình sự đã thu giữ dấu vết khả nghi để phục vụ công tác điều tra.

Lộ diện kẻ trộm chuyên nghiệp

Trung tá Bạch Đình Chiến cho biết nhiệm vụ của cán bộ kỹ thuật hình sự là phải xác định chính xác hiện trường vụ án. Sau đó, các dấu vết phải được thu thập một cách khách quan và đảm bảo khoa học. Trong vụ trộm nhà số 117 đường Phan Đình Phùng, sau khi thu giữ dấu vết tại 5 vị trí của hiện trường vụ trộm, các cán bộ kỹ thuật hình sự đã lập hồ sơ gửi Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV27) Công an tỉnh tra cứu.

Theo nhận định của các cán bộ kỹ thuật hình sự, hiện trường vụ trộm có nhiều dấu vết, không loại trừ các dấu vết của người nhà và những người dân tiếp cận hiện trường để lại. Tuy nhiên, với sự tinh nhạy nghề nghiệp, cán bộ kỹ thuật hình sự đã cố gắng loại bỏ, lựa chọn các dấu vết có giá trị nhất để tra cứu.

Sau hơn 1 tháng tra cứu, PV27 Công an tỉnh xác định các dấu vết tại hiện trường vụ trộm do Phan Văn Chương để lại. Kết quả xác minh của cơ quan công an còn xác định dấu vết tại hiện trường vụ trộm trùng khớp với dấu vết để lại hiện trường của 3 vụ trộm tài sản ở TP.Biên Hòa vào các năm 2015 và 2016.

Từ kết quả xác minh đó, Đội Kỹ thuật hình sự thông báo cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cử lực lượng tiến hành xác minh, truy bắt Chương. Cùng với một số thông tin thu thập được trong quá trình điều tra, vào tháng 6-2017, các trinh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ Chương khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.Hồ Chí Minh.

Nói về quá trình truy tìm dấu vết và xác minh đối với Chương, Trung tá Bạch Đình Chiến cho biết để có thông tin chính xác nhất về đối tượng, ngay từ khi tiếp cận hiện trường vụ án, các cán bộ kỹ thuật hình sự phải nhận định, so sánh, phân tích được dấu vết chính xác liên quan đến đối tượng. Khi đã thu thập và xác định đủ các yếu tố thì cán bộ kỹ thuật hình sự mới lập báo cáo gửi đi giám định. Có như vậy, công tác điều tra mới có kết quả sớm và chính xác nhất.





Sau khi bắt giữ Phan Văn Chương, cơ quan điều tra đã tiến hành đấu tranh khai thác với đối tượng, qua đó xác định ngoài một số vụ trộm từ năm 2015-2017 mà cơ quan công an đang điều tra, từ năm 2014 trở về trước Chương đã có 5 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có



Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)