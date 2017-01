Tổng lực dẹp nạn móc túi ở đường hoa Nguyễn Huệ

27/01/2017 17:59

Theo đó, từ tối 25-1 (28 Tết), khi đường hoa Nguyễn Huệ bắt đầu khai mạc, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (P45) Công an TP, trinh sát quận 1 và nhiều lực lượng dân quân, cảnh sát cơ động đã mật phục từ đầu đến cuối đường hoa để bảo đảm an ninh.

Tính tới thời điểm hiện tại, đã có trên 10 trường hợp khai báo bị mất trộm điện thoại, máy ảnh, ví tiền…

Qua hệ thống camera an ninh và nguồn tin, các trinh sát Công an TP xác định khoảng 7-8 băng nhóm móc túi, cướp giật.

Hệ thống quan sát camera an ninh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM).

Thủ đoạn của chúng là đi dạo dọc đường hoa bắt gặp nơi nào đông người, sơ hở tài sản sẽ cắt cử trẻ em chạy đến đùa giỡn và phụ nữ giả bộ chen lấn để giành chụp hình. Xung quanh, đồng bọn sẽ thò tay vào người du khách để lấy tài sản và chuyền ra cho người bên ngoài.

Một số trường hợp bắt tại trận nhưng tang vật đã bị tẩu tán nhanh chóng khiến người bị hại và công an không có cơ sở xử lý. Tuy nhiên, khi thấy có dấu hiệu nghi vấn, công an và các trinh sát đã chủ động mời những người liên quan để kiểm tra hành chính. Bước đầu công an xác định các băng nhóm móc túi đến từ các tỉnh, thành lân cận để giở trò “hai ngón”.

Công an TP kêu gọi người dân khi đến đường hoa Nguyễn Huệ thận trọng tài sản cá nhân. Nếu bắt gặp trường hợp bị kẻ lạ cố tình chen lấn, có dấu hiệu trộm tài sản thì tri hô.

LÊ PHONG