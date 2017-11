TP HCM: Bắt băng sản xuất vũ khí nguy hiểm

06/11/2017 17:46

Ngày 6-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biêt vừa.khám phá thành công chuyên án sản xuất, chế tạo, mua bán và sử dụng súng đạn quân dụng cực lớn.



Hiện Công an TP HCM đã bắt 9 đối tượng, trong đó có Nguyễn Hồng Phúc (SN 1984; quê Vĩnh Long), Huỳnh Văn Trung (SN 1977; quê Vĩnh Long), Lê Ngọc Mãi (SN 1991; quê Đồng Tháp), Phùng Ngọc Cảnh (SN 1989; quê Gia Lai).

Công an đã thu giữ 26 khẩu súng; 1 quả mìn tự chế; 176 viên đạn các loại; 2 kíp nổ, …

Theo công an, Phúc là đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất và mua bán súng đạn này.

Theo Công an TP HCM, khoảng đầu tháng 10-2017, Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) xác minh đường dây sản xuất, chế tạo vũ khí do Út cầm đầu.



Tuy nhiên, thông tin về đối tượng khá mù mờ, địa chỉ đối tượng cũng không rõ ràng khiến công tác điều tra, xác minh gặp nhiều khó khăn. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác định được Út tên thật là Nguyễn Hồng Phúc.

Sau khi thu thập đầy đủ dữ liệu, khoảng 16 giờ ngày 30 -10, các trinh sát xác định Phúc đang trên xe 16 chỗ đậu trước ngôi nhà trên đường Phạm Hùng, TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) nên đã tiến hành khống chế.

Kiểm tra người Phúc, cơ quan chức năng phát hiện có 1 quả lựu đạn, 5 súng, 1 ống giảm thanh và 70 viên đạn thể thao,..

Qua đấu tranh, đối tượng Phúc khai nhận địa điểm chế tạo, sản xuất và thử súng là khu rẫy trồng điều nằm ở xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

PC 45 Công an TP HCM đã di lý Phúc về nơi sản xuất súng để khám xét và thu giữ thêm nhiều tang vật gồm: gần 100 viên đạn các loại, 2 kíp nổ, 300 g bi chì để chế tạo đạn hoa cải, 400 g thuốc nổ TNT, 300 g thuốc súng, 50 g thuốc phóng, 79 cm dây cháy chậm, 3 hộp tiếp đạn súng AK, 1 bán súng AR15, 1 súng tự chế, 1 trái mìn và nhiều thiết bị để phục vụ cho việc chế tạo súng, đạn.

Tại cơ quan công an, Phúc còn khai nhận súng đạn sau khi chế tạo giao cho đàn em mang đi bán cho các chân rết và phân phối về TP HCM, Tiền Giang, Đồng Tháp, Gia Lai….









