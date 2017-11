Trên đường lên trụ sở công an, bỗng cầm dao cố thủ

15/11/2017 16:14

Khoảng 11 giờ ngày 15-11, Nguyễn Thanh Liêm (SN 1988; ngụ phường 2, TP Tân An, Long An) đến Công an phường 2, TP Tân An để xác nhận thủ tục giấy tờ cá nhân. Do trước đó có vụ đánh nhau ở khu vực phường 4, TP Tân An nghi Liêm có liên quan nên Công an phường 4 mời Liêm về trụ sở làm việc.



Khi Công an phường 4 đến, Liêm đồng ý đi nhưng được gần 1 km, bất ngờ Liêm dừng lại rồi quay đầu chạy theo hướng Quốc lộ 1 để qua cầu Tân An 1.

Đến cầu nhưng nơi đây bị rào lại thi công, không chạy qua được lại thấy cảnh sát truy đuổi theo, Liêm rẽ xuống bờ sông Vàm Cỏ Tây rồi lao vào nhà dân, "đuổi" gia chủ ra khóa cửa lại. Liêm cầm 3 con dao cố thủ bên trong.

Do thấy đối tượng manh động, lực lượng cảnh sát 113 Công an Long An hỗ trợ vây xung quanh kêu gọi đối tượng bỏ hung khí nhưng bất thành.

Đường được rào lại để công an vào vận động đối tượng bỏ hung khí

Lúc sau, một phụ nữ là người quen xin vào để thuyết phục. Gần 1 giờ sau, thanh niên này mới chấp nhận buông dao nhưng ra điều kiện để mình tự giác đến Công an TP Tân An.

Sau đó, Liêm thản nhiên ra xe chạy về Công an TP Tân An.





