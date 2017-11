Công an truy bắt băng trộm xe táo tợn như phim

15/11/2017 11:51

Ngày 15-11, Công an quận Tân Phú cho biết đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến băng trộm chuyên thủ hung khí, trộm xe máy "xịn" tại TP HCM.



Đến nay, công an đang tạm giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Tuyến (tự "Thầy", 29 tuổi; ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM), Lê Văn Thanh (tự "Lam Lũ", 31 tuổi; ngụ quận 12, TP HCM), Lê Văn Hưng Thịnh (biệt danh "Vịt", 27 tuổi; ngụ huyện Hóc Môn) và Nguyễn Phú Quý (25 tuổi; ngụ quận 11, TP HCM) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Các đối tượng thời điểm bị trinh sát khống chế tại quận Tân Phú

Theo hồ sơ điều tra, khoảng tháng 6-2017, người dân đến trụ sở Công an quận Tân Phú trình báo mất trộm nhiều tài sản. Qua xác minh, công an nắm được thông tin băng này có khoảng 4-5 tên, do Nguyễn Quang Tuyến cầm đầu.



Trưa 9-11, Tuyến cùng Thanh, Quý và Thịnh rảo quanh các tuyến đường để trộm xe máy. Sau khi phát hiện 1 xe máy phân khối lớn dựng trước cửa một căn nhà trên đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, Thanh cảnh giới để Tuyến phá khóa rồi trộm xe tẩu thoát. Cùng thời điểm, Quý và Thịnh cũng thực hiện vụ trộm xe khác.



Sau đó, nhóm hẹn nhau về bên hông một siêu thị trên đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để tránh bị theo dõi và tìm cách bán xe. Tuy nhiên, khi bọn chúng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì bị trinh sát bắt giữ.

Thời điểm bị khống chế các đối tượng còn dùng hung khí tấn công lại trinh sát nhưng đều bị tóm gọn. Kiểm tra trong người băng trộm, công an thu giữ nhiều dụng cụ trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, dao bấm, bình xịt hơi cay, ná cao su...

Truy bắt băng trộm xe máy "xịn", sẵn sàng dùng dao chống trả nếu bị truy đuổi. Nguồn: Facebook

Tại trụ sở công an, bước đầu nhóm Tuyến khai thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khắp các quận, huyện. Khi đi "ăn hàng" chúng đều giấu hung khí trong người, nếu bị truy đuổi thì quay lại tấn công để thoát thân.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Quang Tuyến từng có 2 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Trộm cắp tài sản". Tuyến mới ra tù năm 2016 nhưng vẫn ngựa quen đường cũ và tụ tập đàn em thực hiện nhiều vụ trộm cắp táo tợn.

S. Hưng - L.Phong