Truy tìm kẻ trộm ô tô, mang qua Campuchia cầm cố

21/08/2017 10:44

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Dương cho biết chiếc ô tô Innova bị mất trộm tại Bình Dương vừa được cảnh sát tìm thấy tại một tiệm cầm đồ tại Campuchia.

Thông tin ban đầu, ngày 9-8, anh Trần Văn Thuận (ngụ tỉnh Bình Dương) để xe ô tô Innova, biển số 61A-287....tại khu vực cạnh cây xăng Tân Vạn (khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để rao bán thì bị mất trộm.

Chiếc ô tô mất trộm được tìm thấy

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc, truy tìm. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định chiếc ô tô trên di chuyển về hướng huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, sau đó được đưa qua cửa khẩu Hoa Lư rồi cầm cố tại một tiệm cầm đồ bên Campuchia.

PC45 Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và Công an Campuchia đưa xe tang vật về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng trộm xe và đang truy bắt.





Tin-ảnh: N.Phú