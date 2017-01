Truy tố băng giết người do va quẹt xe trước cổng chùa

07/01/2017 13:02

VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND để xét xử các bị can Đỗ Hùng Tấn (SN 1984), Lý Nhơn Hậu (SN 1998), Nguyễn Trương Hoàng Nghĩa (SN 1999, cùng ngụ quận 8) về tội "Giết người". Ngoài ra, Lê Hữu Thế Anh (SN 1992) bị xử lý tội “Cố ý gây thương tích” và Dương Quốc Tấn (SN 2000) tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tối 6-5-2016, nhóm Đỗ Hùng Tấn rủ nhau đến nhà trọ của Nguyễn Trọng Việt (SN 1980) trên đường 41, phường 16 (quận 8) chơi. Tại đây, Việt rủ nhóm Tấn ra khu vực Khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) uống cà phê.

Băng Đỗ Hùng Tấn và các đồng phạm

Khi đến trước cổng chùa Quan Âm (đường Mễ Cốc, quận 8) do tắc đường nên xe của Nguyễn Trương Hoàng Nghĩa bị kẹt lại phía sau. Lúc này, do chạy nhanh nên xe của La Đạt An (SN 1991, ngụ quận 8) vượt lên, va quẹt xe của Nghĩa.

Dù xe không bị trầy xước gì nhưng Nghĩa vẫn bực tức đuổi theo An. Khi vừa đuổi kịp, cả hai thấy An đang trong tình trạng say rượu nên bỏ đi luôn.

An thấy vậy nên chạy lên ép xe Nghĩa, rồi chửi thì bị Thế Anh chửi lại và đánh vào mặt. Sau đó, hai bên dừng xe đánh nhau. Sau một hồi xô xát, Thế Anh rút dao ra định đâm An nhưng thấy nhiều người vây quanh xem nên lên xe cho Nghĩa chở đi.

Mặc dù nhóm Nghĩa và Thế Anh đã bỏ đi nhưng An vẫn cố chạy theo để gây hấn. Thấy nhóm Nghĩa đang đứng ở đầu đường Mễ Cốc, An đâm thẳng vào xe của nhóm Nghĩa làm xe lao lên vỉa hè nên An bị té ngã.

Vẫn chưa dừng lại, An đứng dậy, chạy đến kẹp cổ Thế Anh thì bị Thế Anh đâm vào lưng. Bị đâm, An bỏ chạy nhưng vẫn bị Tấn, Hậu, Nghĩa đuổi theo sau đó dùng đá xanh ném và đập vào đầu nhiều cái, gây chấn thương sọ não, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm Nghĩa rời khỏi hiện trường đến sáng hôm sau bị Công an quận 8 bắt giữ.

Phạm Dũng