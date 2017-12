Truy tố kẻ sát hại bạn tình đồng tính

31/12/2017 13:01

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Phong (SN 1995, quê Đắk Lắk) về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".



Ngày 14-2, Nguyễn Văn Phong đón xe từ Đắk Lắk xuống TP HCM tìm việc làm. Do chưa có việc làm nên Phong thuê phòng trọ tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (quận Thủ Đức, TP HCM) để lưu trú.

Khoảng 1 giờ ngày 20-2, Phong đến quán cà phê ven đường gần ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức, TP HCM) thì anh L.P.L. (SN 1980, ngụ quận 12, chạy xe ôm) đi xe máy đến ngồi gần chỗ Phong nói chuyện, làm quen.

Nguyễn Văn Phong lúc mới bị bắt

Một lúc sau, anh L. rủ Phong về nhà mình ở quận 12 chơi thì Phong đồng ý. Tại đây, Phong đã cho anh L. quan hệ tình dục đồng tính rồi cả hai cùng ngủ.

Sáng hôm sau, anh L. cho Phong 100.000 đồng, Phong nhận tiền rồi đón xe buýt về khu vực cầu vượt Sóng Thần chơi game và ngủ dưới gầm cầu.

Tối hôm sau, Phong gọi cho anh L. đến khu vực cầu vượt Sóng Thần đón về nhà. Tại đây, anh L. tiếp tục quan hệ tình dục với Phong.

Rạng sáng 22-2, Phong nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã dùng búa đập vào người anh L. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Khi Phong đang lấy tài sản thì nạn nhân tỉnh dậy nên Phong dùng búa sát hại tử vong tại chỗ. Sau khi thay quần áo, Phong dắt chiếc xe ra cổng định tẩu thoát thì thấy hàng xóm anh L. đang đi thể dục.

Phong vờ hỏi anh L. chìa khóa cổng, sau đó dùng búa phá cổng, dắt xe ra ngoài rồi tẩu thoát.

Sau đó, Phong chạy xe máy đến Bình Dương bán được 800.000 đồng rồi đón xe ngược về TP HCM rủ bạn gái uống cà phê. Hôm sau, Phong tiếp tục bán chiếc điện thoại cướp được của anh L. giá 150.000 đồng để tiêu xài.

Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phong về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Tại cơ quan công an, Phong thừa nhận hành vi phạm tội.

Chị gái anh L. yêu cầu bồi thường 465 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, xe máy và điện thoại bị Phong cướp.

Tháng 5-2014, Nguyễn Văn Phong bị TAND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xử phạt 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cướp giật tài sản".

Bản án này vừa tuyên xong thì tháng 5-2014, Nguyễn Văn Phong tiếp tục bị TAND TP Buôn Ma Thuột xử phạt 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Chấp hành xong bản án, Phong xuống TP HCM phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Phạm Dũng