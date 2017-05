Truy tố thiếu gia chạy BMW đạp chết người ở trung tâm TP HCM

28/05/2017 20:01

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang VKSND để xét xử đối với bị can Lê Long Trực (SN 1986) về tội "Giết người" theo khoản 1 Điều 93 BLHS với khung hình phạt từ 12 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình.



Chân dung thiếu gia đạp chết người

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 13-1-2016, Trực lái ô tô hiệu BMW-X5 lưu thông trên đường Lê Lợi (quận 1, TP HCM) hướng từ Nhà hát lớn về đường Pasteur. Đến ngã tư Lê Lợi-Pasteur do có tín hiệu đèn đỏ nên Trực dừng xe. Tuy nhiên, do có biển báo cho phép xe máy được rẽ phải nên anh Nguyễn Minh Triết bấm còi, dùng tay gõ vào kính xe ra hiệu xin rẽ vào đường Pasteur.

Trực xuống xe, lớn tiếng gây gổ và đánh anh Triết nhưng được bạn can ngăn. Trực tiếp tục lao vào đấm anh Triết. Anh Triết tiếp tục đi được một đoạn thì nhìn thấy ô tô của Trực. Anh Triết tăng ga, dùng chân trái đạp vào hông ô tô rồi tăng ga định chạy qua.

Không ngờ, Trực lái BMW đuổi theo, tông mạnh vào xe máy khiến anh Triết ngã xuống đường. Sau khi cho ô tô lao lên vỉa hè, đụng vào tường khách sạn Rex, Trực xuống đạp mạnh vào bụng anh Triết khiến nạn nhân bất tỉnh.

Người dân can ngăn và tạm giữ Trực, giao công an xử lý. Anh Triết được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và tử vong 2 tuần sau đó do dập phổi, gãy xương sườn, xuất huyết não.

Phạm Dũng