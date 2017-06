Vết trượt dài của cựu cảnh sát 113, bị nhiễm AIDS

08/06/2017 14:27

Ngày 8-6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lưu Đức Cường (SN 1978, quê Nghệ An) 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Lưu Đức Cường từng 3 lần chấp hành án vì dính ma túy

Theo cáo trạng, ngày 29-9-2016, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã phát hiện, bắt quả tang Lưu Đức Cường đang ngồi trong xe taxi đi giao ma túy. Công an thu giữ 3 gói tinh thể rắn không màu; qua giám định là ma túy ở thể rắn với tổng trọng lượng 380 g và 0,11 g cần sa.

Lúc mới bị bắt Cường lấy tên giả để che giấu nhân thân, sau đó mới khai tên thật. Cường khai từ Nghệ An vào TP HCM sống lang thang. Ngày 29-9-2016, khi đang đi Cường thấy có một người trong xe ô tô quăng một gói ni lông màu đen xuống đường nên nhặt và mở ra xem thấy bên trong chứa chất ma túy và thuốc phiện.

Lúc này, Cường cất gói ma túy sau đó đón taxi đem đi bán thì bị công an bắt quả tang. Số tiền 103,4 triệu đồng công an thu giữ trong người, Cường khai 100 triệu đồng mượn của cha mẹ và 3,3 triệu là của Cường.

Tại phiên tòa, Cường vẫn khăng khăng rằng số ma túy này là do Cường lượm được trên đường chứ không phải do mình chủ động mua bán ma túy. HĐXX sơ thẩm do thẩm phán Phạm Thao làm chủ tọa đã chấp nhận lời khai 100 triệu đồng là của gia đình Cường và tuyên trả lại số tiền này cho cha Cường.

Được biết, Lưu Đức Cường từng là cảnh sát 113 và bị bắt vào năm 2001 do tàng trữ trái phép chất ma túy; bị TAND TP Vinh tuyên phạt 24 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Cường tiếp tục phạm tội và bị tuyên phạt 27 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Sau đó, tiếp tục mua bán ma túy và bị xử phạt 25 tháng tù.

Cường từng được tạm đình chỉ chấp hành án để chữa bệnh AIDS và ra trại vào ngày 18-5-2016.

Phạm Dũng