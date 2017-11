Vì sao Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau bị cách chức?

29/11/2017 16:29

Ngày 29-11, chúng tôi tìm đến gia đình bé H.M.K ở ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau sau thông tin 2 cán bộ công an tỉnh Cà Mau bị cách chức vì đã không điều tra đến cùng việc gia đình bé K. tố cáo bé bị hiếp dâm dẫn đến bé gái này tự tử vì quẫn ức.

Đại tá Trần Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, công bố thông tin liên quan đến việc cách chức Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với ông Trần Hồng Lộc

Đã hơn 9 tháng sau cái chết tức tưởi của con gái, bà Hữu Thị Lợi (mẹ bé K.) vẫn còn chưa nguôi ngoai, nói: "Chúng tôi quá áp lực, có gì cứ gặp luật sư của tôi, giờ tôi không thể nói gì thêm…". Khi chúng tôi hỏi bà gặp phải áp lực gì thì bà Lợi im lặng.



Khu dân cư nơi xay ra sự việc đau lòng

Liên quan đến vụ án này, ngày 28-11, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã thông tin cho báo chí về việc cách chức Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đối với thượng tá Trần Hồng Lộc và cách chức đội trưởng, điều tra viên trung cấp đối với trung tá Đỗ Tấn Đạt. Cả 2 đang chờ điều chuyển công tác khác ngoài cơ quan điều tra.

Trước đó, bà Lợi tới công an địa phương tố cáo việc con gái mình là H. M. K. (SN 2004) bị ông Hữu Bê ở gần nhà "hiếp dâm", "dâm ô" nhiều lần. Công an tỉnh Cà Mau đã phân công thượng tá Trần Hồng Lộc, trung tá Đỗ Tấn Đạt cùng các điều tra viên xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 19-12-2016, thượng tá Trần Hồng Lộc, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.



Việc không khởi tố vụ án làm cho nạn nhân bất bình, quẫn ức dẫn đến uống thuốc tây quá liều vào ngày 10-2-2017 và tử vong vào ngày hôm sau. Sau cái chết của K., người thân tìm thấy bút tích của K. trên 2 mặt giấy học trò: "Sự thật phơi bày! Tôi đã sắp chết, không còn ở trên trái đất này nữa. Tôi chết nhắm mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết…".

Cái chết của K. đã làm nóng lên vụ án vừa khép lại. Vừa tổ chức hoả tang cho K, gia đình nạn nhân khiếu kiện nhiều nơi.

Với sự hỗ trợ nghiệp vụ và cử điều tra viên Bộ công an, Công an Cà Mau thay đổi điều tra viên để điều tra nghi án K. bị hiếp dâm dẫn đến tự tử. Ngày 28-3-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em".

Đại tá Trương Ngọc Danh, cho biết quá trình điều tra lại vụ án rất gian nan vì chứng cứ quá mỏng. "Trước đó, các điều tra viên Công an tỉnh Cà Mau đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm ra được chứng cứ thuyết phục, nên khối nội chính đã thống nhất không khởi tố vụ án. Khi lật lại vụ án, chúng tôi đã nhờ Bộ Công an hỗ trợ và được cử lực lượng điều tra đặc biệt, chuyên điều tra các vụ án khó trên toàn quốc. Lực lượng điều tra do Bộ Công an cử vào phối hợp với lực lượng điều tra viên Công an tỉnh Cà Mau được hỗ trợ máy móc hiện đại nhưng phải mất nhiều tháng mới xác định được Hữu Bê có 2 lần dâm ô với K. Khi đủ chứng cứ, chúng tôi khởi tố ngay hành vi dâm ô trẻ em và bắt giam Hữu Bê. Đồng thời tách hành vi hiếp dâm trẻ em thành vụ án khác để tiếp tục điều tra làm rõ", đại tá Trương Ngọc Danh cho biết.

Ngày 20-11-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Hữu Bê tội "Dâm ô đối với trẻ em".

Đối diện với cán bộ điều tra, Hữu Bê quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bút tích trên giấy học trò K. kể 8 lần sang nhà ông Hữu Bê có hành vi dâm ô trùng hợp với thời điểm tin nhắn giữa ông Hữu Bê với K.

Chính quyền xã Tân Lộc cho biết, gia đình bà Hữu Thị Lợi thuộc diện gia đình dân tộc nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chính quyền đã xét cấp nhà tình thương trong khu định cư cho đồng bào dân tộc tại ấp 7, xã Tân Lộc. Cha mẹ K. chia tay từ khi em còn nhỏ. Sau khi chia tay chồng, bà Lợi đi lao động Bình Dương, mang K. và em trai 5 tuổi gửi vào ngôi chùa ở Bình Dương nhờ nuôi dưỡng. Căn nhà tình thương khóa cửa để đó, không ai ở.

Thời gian sau K. quay về sống nương nhờ ông bà ngoại. Những người dân ở gần cho biết, ông Hữu Bê có vợ đang lao động nước ngoài, có con sống nước ngoài và bản thân làm nghề thợ hồ. Hàng ngày, Hữu Bê thường lui tới chơi với ông ngoại của K. vì là chỗ bạn bè thân. Ông Hữu Phil (66 tuổi, ông ngoại của K.) cho biết: "Hữu Bê là hàng xóm nên thường tới nhà tôi uống trà, nhâm nhi vài chén rượu nhưng tôi đã từ mặt từ khi cháu ngoại tôi tố giác hành vi của ông ấy".

Theo bà Lợi, trước khi thông báo không khởi tố vụ án, các điều tra viên đã làm việc tích cực nhưng không có kết quả. "Tôi không trách các anh và cũng không muốn các anh bị kỷ luật vì chuyện này. Việc không tìm được chứng cứ khởi tố vụ án là do khả năng của các anh chứ các anh đã làm việc hết sức rồi. Sau khi nhận được thông báo không khởi tố vụ án, tôi định dắt K. đi Bình Dương vì mắc cỡ với hàng xóm nhưng tôi không ngờ cháu nghĩ quẫn tìm tới cái chết và cháu không bao giờ biết được vụ việc của cháu đã được làm sáng tỏ", bà Lợi nghẹn ngào.

