Vợ vắng nhà, "chồng hờ" rắp tâm cạy két sắt

02/06/2017 13:28

Trưa 2-6, nguồn tin từ Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết cơ quan cảnh sát điều tra huyện vừa quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Công Thiện (SN 1988, ngụ ấp Cống Đá, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về tội "Trộm cắp tài sản".



Hơn 1 năm trước Thiện sống chung như vợ chồng với chị Trần Thị Ph.H. (SN 1989, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) tại tỉnh Tây Ninh. Vào tháng 5-2017, cả hai về thuê phòng trọ sống ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Trưa 16-5, nhân lúc chị H. đi vắng, Thiện dùng kiềm, búa để đập két sắt lấy cắp tiền và vàng của vợ nhưng bất thành. Rắp tâm lấy cho bằng được số tiền, Thiện chở két sắt đi gởi ở nhà bạn tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, nói là vợ chồng gây nhau nên đem két sắt đi.

Thấy vợ đi vắng, Nguyễn Công Thiện cạy két sắt, trộm tiền. (Ảnh: Công an huyện Đức Hòa)

Chiều về nhà thấy vắng mặt chồng lại mất tài sản, chị H. báo sự việc lên công an xã.

Ba ngày sau, phát hiện Thiện đang ngồi uống cà phê ven lộ, công an đưa về trụ sở làm việc. Tại đây y khai nhận két sắt còn nguyên ở nhà bạn. Khi thu giữ, kiểm tra trong két có gần 70 triệu đồng, 23 USD; 14 chỉ vàng 18k; 2 chỉ vàng 24k cùng nhiều giấy tờ tùy thân.





H.Minh