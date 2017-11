Vụ bé 20 ngày tuổi bị sát hại: Bà nội khai đánh rơi cháu

30/11/2017 09:57

Bà Phạm Thị Xuân tại cơ quan công an

Đến sáng ngày 30-11, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thông tin chính thức về nguyên nhân bé 20 ngày tuổi tử vong xảy ra tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, bước đầu, công an tỉnh này cho biết nghi phạm có liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé là bà Phạm Thị Xuân (bà nội của cháu).

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định không có vụ bắt cóc nào xảy ra, tất cả đều do bà Xuân dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Theo đó, sau khi gây ra cái chết cho cháu nội của mình, bà Xuân đã chạy ra đường dàn dựng bị đôi nam nữ đi xe máy xông vào nhà dí dao khống chế rồi cướp cháu bé trên tay.

Trong ngày 29-11, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã có thông tin ban đầu về vụ việc gây chấn động dư luận trên. Theo đó, công an đã xác định nghi phạm gây chết cháu bé là bà nội cháu. Bước đầu, tại cơ quan công an, bà Xuân khai đã đánh rơi cháu khiến cháu tử vong.

Hiện trường nơi bà Phạm Thị Xuân gây chết cháu nội rồi dựng hiện trường giả một vụ bắt cóc trẻ em để đánh lạc hướng cơ quan công an

Vị Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết chưa công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé do đang trong quá trình điều tra. "Do đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan Cảnh sát điều tra chưa kết luận nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bà Xuân"- đại tá Oanh thông tin.



Tóm tắt diễn biến vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị bà nội sát hại Khoảng 18 giờ 40 phút ngày 25-11, tại nhà của anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979), theo lời bà Phạm Thị Xuân (mẹ anh Thuận) đã xảy ra một vụ cướp trẻ em. Bà Xuân cho biết khi bà đang bế cháu gái hơn 20 ngày tuổi, con của vợ chồng anh Thuận, thì bất ngờ có 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đi xe máy tay ga, bịt mặt xông vào nhà dí dao khống chế rồi cướp cháu bé. Ngay trong đêm 25 và ngày 26-11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, tung lực lượng truy tìm tung tích cháu bé. Đến gần trưa ngày 27-11, bà Dương Thị Thơm (ngụ phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) đi nhặt rác đã phát hiện thi thể cháu bé đựng trong bao tải ở bãi rác thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Cháu bé sau đó được anh Thuận chị Huyền nhận là con gái mới sinh được hơn 20 ngày tuổi của gia đình. Ngày 29-11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức có thông tin ban đầu về vụ việc, theo đó nghi phạm gây nên cái chết của cháu bé là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu) và khẳng định không có vụ bắt cóc như lời khai ban đầu của bà Xuân. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thông tin chính thức nguyên nhân vụ việc, chưa khởi tố vụ án.

Thanh Tuấn