Vụ Bí thư xã bôi nhọ Bí thư huyện: "Nợ nần nhiều lắm!"

05/03/2017 10:26

Huyện ủy huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ và tư cách đại biểu HĐND huyện của ông Đinh Trọng Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh (huyện Quảng Xương), để phục vụ điều tra sau khi ông Tấn bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam 2 tháng vì nhắn tin vu khống, bôi nhọ Bí thư Huyện ủy Quảng Xương.

Ông Đinh Trọng Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, bị bắt tạm giam 2 tháng để làm rõ hanh vi nhắn tin bôi nhọ Bí thư Huyện ủy Quảng Xương

Ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, cho biết ông Tấn có nhắn tin vu khống bôi nhọ ông. “Sự việc diễn ra từ cuối năm 2016, lúc đó tôi không biết rõ ai nhắn tin nên đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vấn đề. Tôi cũng bất ngờ khi biết người nhắn tin bôi nhọ tôi lại là đồng chí Tấn”- ông Chính nói.

Cũng theo ông Chính, việc ông Tấn bị công an bắt tạm giam để điều tra hiện nay tất cả đang chờ kết luận cuối cùng. “Ông Tấn là huyện ủy viên, Đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh nên khi bị bắt tạm giam, Thường trực huyện ủy đã tiến hành đình chỉ sinh hoạt Đảng và đình chỉ tư cách đại biểu HĐND huyện để chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc”- ông Chính khẳng định.

Khi phóng viên đề cập đến nội dung vu khống, bôi nhọ, ông Chính từ chối và cho biết cơ quan công an đang điều tra.

Một lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Quảng Xương cho biết sau khi hết tuổi tham gia Đoàn thanh niên, ông Tấn được bố trí sang làm trưởng Phòng Tư pháp, sau đó được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh để xây dựng cán bộ nguồn. “Con đường sự nghiệp của anh ấy đang rộng mở, chẳng hiểu vì sao lại làm cái việc đó. Sau khi công an có quyết định khởi tố vụ án, qua điều tra thì được biết anh Tấn nợ nần nhiều lắm, vay lung tung khắp nơi”- vị lãnh đạo này nói.

Công sở xã Quảng Lĩnh, nơi ông Đinh Trọng Tấn công tác trước khi bị bắt tạm giam

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi có kết quả điều tra, nếu ông Tấn có vi phạm pháp luật sẽ ra quyết định khai từ Đảng, còn không thì phải họp xem xét.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 2-3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đinh Trọng Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, để làm rõ hành vi nhắn tin vu khống, bôi nhọ lãnh đạo huyện.

Được biết, ông Đinh Trọng Tấn tốt nghiệp Trường Đại học Luật. Trước khi được điều động, luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, ông Tấn đã từng làm Bí thư Huyện đoàn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Quảng Xương.

Thanh Tuấn