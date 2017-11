Vụ người tình kém 15 tuổi giết phụ nữ ly thân: Bí thư Hà Nội khen công an

03/11/2017 16:58

Tùng tại cơ quan công an

Chiều 3-11, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chủ trì cuộc họp báo công bố thư của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương, khen ngợi các chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá án vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại khu chung cư ở đường Nguyễn Trãi ngày 31-10.

Trong thư, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhận định đây là chiến công xuất sắc của Công an thành phố trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân... Đồng thời, biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Thanh Xuân và tin tưởng trong thời gian tới, các cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia phá án

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Đinh Văn Toản cho biết Giám đốc Công an TP Hà Nội đã quyết định trao giấy khen và 83 triệu đồng cho 4 tập thể: Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Thanh Xuân, cùng 24 cán bộ, chiến sĩ.

Trước đó, theo Công an TP Hà Nội, khoảng 17 giờ ngày 31-10, cháu Trần B.H (13 tuổi) đi học về phát hiện mẹ là chị Phạm Thị H. (SN 1981) tử vong dưới sàn căn hộ chung cư tại đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) liền báo tổ bảo vệ. Nhận được thông tin vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự đã trích xuất hình ảnh camera, tiếp cận thông tin từ tổ bảo vệ chung cư, lần theo dấu vết ở hiện trường xác định đối tượng nghi phạm à Phạm Thanh Tùng (SN 1996, quê tỉnh Ninh Bình), sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học tại Hà Nội.

Sau khi nắm bắt thông tin của đối tượng, Công an TP Hà Nội bố trí tất cả các lực lượng tổ chức truy bắt. Sau 18 giờ, cảnh sát đã bắt được Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội, tại cơ quan công an, Tùng khai nhận mình và chị H. quen nhau qua mạng xã hội Facebook và sau đó cả 2 nảy sinh tình cảm. Tối 30-10, chị H. nhắn tin trên Facebook rủ Tùng sáng 31-10 đến chung cư ở đường Nguyễn Trãi chơi.

Do chơi cá độ bóng đá, Tùng đang nợ số tiền hơn 60 triệu đồng nên khi chị H. rủ tới nhà chơi thì Tùng đã nảy sinh ý định giết chị H. để cướp tài sản. Sáng 31-10, Tùng đã thuê xe máy đến chung cư ở đường Nguyễn Trãi, nơi chị H. hẹn trước.

Khi đến nhà chị H., hai người đã quan hệ tình dụng và chị H. đưa cho Tùng 1 triệu đồng. Lợi dụng chị H. đang ngồi ở ghế tựa trong phòng khách, Tùng đến đứng phía sau, bất ngờ siết cổ nạn nhân. Chị H. vùng vẫy kêu la, ngã ngồi bệt xuống nền nhà, Tùng tiếp tục ra tay tàn độc cho tới khi nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tùng vào phòng ngủ lấy 1 iPhone 7 màu đen, 1 điện thoại Vertu của chị H. và 15 triệu đồng rồi bỏ trốn. Trưa 1-11, Công an TP Hà Nội đã bắt được Tùng tại khu vực huyện Chương Mỹ.

Tin-ảnh: Ng. Hưởng