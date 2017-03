Vụ người tố thư ký tòa chạy án bị tăng án: Hủy án sơ thẩm lẫn phúc thẩm

Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM (gọi chung là tòa cấp cao) vừa xử giám đốc thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Mai Thị Ngọc Vân (SN 1980; ngụ quận Tân Bình, TP HCM). Bị cáo Vân là người tố cáo thư ký tòa chạy án gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Thiếu chứng cứ, không khách quan

Kết quả tại phiên xử giám đốc thẩm, tòa cấp cao chấp nhận kháng nghị của VKSND cùng cấp, tuyên hủy 2 bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm đối với bà Mai Thị Ngọc Vân, đồng thời trả hồ sơ để điều tra lại từ đầu. Tòa cấp cao nhận định vụ án vi phạm nghiêm trọng tố tụng về hình sự, dân sự.

Cụ thể, bà Mai Thị Ngọc Vân bị Công an quận Tân Bình ra quyết định khởi tố tội “Cố ý gây thương tích” đối với ông Trịnh Quang Hân (bị đánh ngày 1-6-2014) và 2 con của ông là Trịnh Quang Trung và Trịnh Quốc Việt. Xét xử sơ thẩm, TAND quận Tân Bình tuyên phạt bị cáo Vân 9 tháng tù. Tuy nhiên, ngày 10-8-2016, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” của bà Vân đối với ông Hân. Tại phiên xử này, bị cáo Vân bị phạt 4 năm tù. Theo tòa cấp cao, việc khởi tố vụ án 2 lần đối với một sự việc phạm tội là vi phạm điều 13 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2003.

Về trách nhiệm hình sự, tòa cấp cao nhận định trong vụ xô xát ngày 1-6-2014, bà Vân có hành vi giật mắt kính, nắm cổ áo và xô ông Hân nhưng không gây thương tích nên không cấu thành tội phạm. Còn việc bà Vân cắn vào tay Việt gây thương thích 2% là do Việt dùng tay kẹp cổ Vân, theo khoản 1 điều 104 Bộ Luật Hình sự (BLHS) thì không cấu thành tội phạm.

Ngày 2-6-2014, bà Vân lại dùng cây gỗ đánh vào sườn trái Việt, kết luận thương tật 2% nhưng ở 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm, HĐXX kết luận bà Vân gây thương tích cho Việt 4%. Tòa cấp cao cho rằng kết luận này không phù hợp với kết quả giám định pháp y.

Đối với Trung, trong quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại các phiên tòa, đặc biệt tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại này luôn khẳng định bị bà Vân dùng thanh gỗ đánh nhiều cái trúng các ngón tay phải và vùng trán, gây chảy máu. Trung cũng khẳng định không bị bà Vân đánh vào vùng lưng, gây ra 3 vết thương. Lời khai của Trung phù hợp với tài liệu điều tra ban đầu cũng như lời khai của bị cáo Vân. Tuy nhiên, tòa cấp phúc thẩm xác định bị cáo Vân gây thương tích này cho Trung với tỉ lệ thương tật 13%, từ đó áp dụng khoản 2 điều 104 BLHS năm 1999 để xét xử là phiến diện, không có căn cứ, không phù hợp với chứng cứ khách quan của vụ án.

Tòa cấp cao còn cho rằng trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Vân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cũng như thành khẩn xin khắc phục hậu quả. Việc tòa án phúc thẩm nhận định bị cáo không thành khẩn khai báo, từ đó không áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử là thiếu khách quan.

Để lọt tội phạm

Liên quan đến trách nhiệm dân sự, theo tòa cấp cao, hồ sơ vụ án không có tài liệu điều tra về mức thu nhập thực tế của bị hại Việt, Trung cũng như thời gian 2 người này phải nghỉ làm việc để điều trị thương tích, mức độ tổn thất về tinh thần… nhưng tòa án 2 cấp đã buộc bà Vân phải bồi thường cho Trung và Việt 37,2 triệu đồng. Việc xác định bồi thường này là không có căn cứ pháp luật, vi phạm Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo.

Đáng chú ý là cũng trong phiên xử giám đốc thẩm, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM còn tuyên hủy quyết định khởi tố vụ án đối với Mai Khải Hoàn (SN 1981, em trai bà Vân) của TAND TP HCM, đồng thời trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại từ đầu.

Theo tòa cấp cao, kết quả điều tra và xét hỏi công khai tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xác định trong vụ việc đánh ông Hân ngày 1-6-2014, Hoàn có hành vi cầm tấm ván đánh vào sau gáy, dùng chân đạp nhiều cái vào người ông Hân gây thương tích tại vùng đầu, gãy cung xương sườn 6; tỉ lệ thương tật 4%. Hành vi của Hoàn có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1, điều 104, BLHS năm 1999. Ông Trịnh Quang Hân cũng đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Hoàn. Việc cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm không khởi tố, điều tra xử lý Hoàn là bỏ lọt tội phạm.

Gia hạn điều tra chồng thư ký tòa chạy án

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa gia hạn điều tra đối với bị can Phan Văn Khang (chồng thư ký Nguyễn Thị Nhung, Tòa Hình sự TAND TP HCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, sau khi bị tuyên 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, bà Vân đã kháng cáo xin giảm án. Trong quá trình giải quyết, Nhung gợi ý chạy án 120 triệu đồng nhưng sau đó giảm còn 85 triệu đồng. Nhung cho bà Vân số điện thoại của Khang để liên lạc giao tiền. Ngày 14-7-2016, khi Khang vừa nhận tiền từ bà Vân thì bị công an bắt quả tang.