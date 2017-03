Vụ vu khống Bí thư huyện: "Sáng tác" tin nhắn quan hệ bất chính

07/03/2017 08:37

Chiều ngày 6-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trịnh Thăng Sự, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện Quảng Xưởng, tỉnh Thanh Hóa, đã thông tin một số nội dung liên quan tới tin nhắn mà ông Đinh Trọng Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh (huyện Quảng Xương), nhắn gửi các lãnh đạo huyện, xã trên địa bàn vu khống, bôi nhọ Bí thư Huyện ủy Quảng Xương.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lễnh bắt tạm giam ông Đinh Trọng Tấn (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Ông Trịnh Thăng Sự cho biết lý do ông Tấn nhắn tin vu khống bí thư huyện là do không đáp ứng được nguyện vọng về làm Trưởng phòng Lao động-Thương Binh và Xã ghội. Nội dung tin nhắn có đề cập đến việc lãnh đạo huyện ngủ với cô gái A (một nữ cán bộ huyện) ở Khách sạn M.Th. bị người nhà bắt được đưa ra xe bãi xe. “Đọc xong tin tôi đã thấy vô lý rồi, vì có chuyện đó chúng tôi phải biết đầu tiên. Làm việc với ông Tấn, ông này thừa nhận là do bức xúc nên tự nghĩ, bịa ra tin nhắn đó, chứ không có thật”-vị Chủ nhiệm UBKT thông tin.

Cũng theo ông Thăng, ông Tấn còn nhắn thêm 1 tin nữa, nhưng nội dung không có cơ sở. “Nói lãnh đạo huyện tham nhũng vật chất, tham nhũng tình dục (hối lộ tình dục). Nói người ta tham nhũng phải có bằng chứng chứ, nói bừa sao được. Ông ấy nói thế thôi chứ không có chứng cứ gì”-ông Sự cho biết thêm.

Khi được hỏi về việc khởi tố, bắt giam ông Tấn có vội vàng, ông Trịnh Thăng Sự nói vội vàng sao được vì ông Tấn là huyện ủy viên, đại biểu HĐND huyện nên cơ quan chức năng phải xem xét rất kỹ. “Bản chất vụ việc này Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án lâu rồi, sau đó mới xem xét bị can, khi thấy có dấu hiệu vi phạm thì ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Ông Tấn thuộc diện cán bộ do Thường trực Tỉnh ủy quản lý nên huyện không có quyền đình chỉ về Đảng mà tham mưu cho thường trực đề nghị tỉnh ủy đình chỉ. Huyện chỉ đình chỉ chức vụ thôi”-ông Trịnh Thăng Sự

Theo lời ông Sự, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng có văn bản yêu cầu làm rõ, nếu có việc vu khống phải xử lý nghiêm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 2-3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can , bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đinh Trọng Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, để làm rõ hành vi nhắn tin vu khống, bôi nhọ lãnh đạo huyện .

Được biết, ông Đinh Trọng Tấn tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội. Trước khi được điều động, luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, ông Tấn từng làm Bí thư Huyện đoàn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Quảng Xương.

Thanh Tuấn