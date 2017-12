Xét xử tài xế tông cả nhà rồi quay lại xóa dấu vết

13/12/2017 11:11

TAND Huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hiếu (28 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) 15 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ".

Đối tượng Hiếu và chiếc xe gây tai nạn lúc vào gara sửa chữa.

Theo cáo trạng, khuya 26-6-2017, anh Hồ Đức Giang (32 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe máy chở vợ là chị Vũ Thị Mười (29 tuổi) và 3 con nhỏ gồm Hồ Đức Đăng (7 tuổi), Hồ Thị Bảo Ngọc (4 tuổi), Hồ Đức Minh Quân (2 tuổi) lưu thông đến đoạn Quốc lộ 1 qua địa phận xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc) thì bị ô-tô 4 chỗ chạy cùng chiều tông từ phía sau. Hậu quả, cháu Đăng tử vong, vợ chồng anh Giang và các cháu Hồ Thị Bảo Ngọc, Hồ Đức Minh Quân đều bị thương nặng được người tham gia giao thông và người dân địa phương đưa đi cấp cứu.

Riêng ô-tô gây tai nạn và tài xế đã bỏ mặc các nạn nhân tại hiện trường rồi lái xe chạy trốn. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cơ quan CSĐT đã phối hợp với CSGT Công an Huyện Nghi Lộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm phương tiện gây tai nạn giao thông theo dấu vết để lại tại hiện trường. Đến chiều 27-6, Công an Huyện Nghi Lộc phát hiện có 1 chiếc xe hiệu KIA- Cerato đang sửa chữa tại gara ở Đại lộ Lênin (TP Vinh, Nghệ An). Lúc đó chiếc xe đã được sửa, thay mới nhiều bộ phận.

Qua trích xuất camera của gara thì phát hiện các dấu vết bị hư của xe giống như tại hiện trường thu thập được. Tiếp tục xác minh, cơ quan công an xác định trong ngày xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe trên được Nguyễn Quang Hiếu thuê để đi. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến làm việc thì Hiếu chối bỏ trách nhiệm và cho hay, chỉ thuê xe cho bạn mượn đi công việc tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Qua điều tra, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra khẳng định chiếc ô-tô 4 chỗ gây tai nạn trên do Nguyễn Quang Hiếu thuê và điều khiển đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng vào đêm 26-6. Thời điểm gây tai nạn, trên xe còn có đồng nghiệp của Hiếu tên là Hồ Trung Thông. Khi được triệu tập lên làm việc, Nguyễn Quang Hiếu vẫn quanh co chối tội nhưng trước những tài liệu chứng cứ do cơ quan công an thu thập được, Hiếu mới thừa nhận mình chính là người gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.

Theo Hiếu khai, tối 26-6, sau khi ăn nhậu cùng bạn tại huyện Quỳnh Lưu, Hiếu điều khiển ô-tô chở Thông quay về TP Vinh. Khi đi đến Km440+100 QL1A (đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên) đã tông vào phía sau xe máy anh Hồ Đức Giang điều khiển chở vợ và 3 con nhỏ lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau khi gây ra tai nạn nghiêm trọng, Hiếu không dừng lại đưa người đi cấp cứu mà tiếp tục lái xe trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Hiếu tấp xe vào lề đường rồi quay trở lại hiện trường xóa dấu vết, thu dọn tất cả mảnh vỡ của ô- tô. Tiếp đó, Hiếu lái xe về một nghĩa trang tại TP Vinh cất giấu, sau đó mang xe vào gara sửa chữa và bị cơ quan công an phát hiện.

Dư luận tại huyện Nghi Lộc và tỉnh Nghệ An cho rằng bị cáo không chỉ gây tai nạn nghiêm trọng mà còn không cấp cứu người bị nạn và cố tình chạy trốn, xóa dấu vết phạm tội. Bản án TAND hiuyện Nghi Lộc tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Quang Hiếu chưa tương xứng, thiếu răn đe đối với kẻ khác trong khi thời gian qua trên địa bàn Nghệ An liên tục xảy ra các vụ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi bỏ trốn, gây bất bình dư luận.





Theo HỮU TRỌNG (Công an Đà Nẵng Online)