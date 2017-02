Xôn xao clip CSGT và người dân giằng co 1 chiếc xe

09/02/2017 16:43

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 9-2, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ vi phạm giao thông rồi cản trở lực lượng chức năng.

Lực lượng công an và người dân giằng co chiếc xe. Ảnh cắt từ clip

Theo thượng tá Bình, ngày 8-2, tổ công tác đặc biệt (tổ 141) của Công an huyện Krông Nô đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường đoạn qua xã Đắk Nang, huyện Krông Nô thì phát hiện 1 người điều khiển xe máy đầu không đội mũ bảo hiểm, xe không có biển số nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy vào nhà dân. Lực lượng công an đã yêu cầu người này đưa xe ra đường để xử lý nhưng người này không chấp hành và ngăn cản. Quá trình xác minh cho thấy người này tên là Trần Quốc Duy (SN 1991, ngụ xã Đắk Nang).

Trước đó, chiều 9-2, một đoạn clip quay lại cảnh người dân và lực lượng công an giằng co 1 chiếc xe máy được đăng tải trên một tài khoản Facebook. Nội dung đoạn clip cho thấy, lực lượng công an cố gắng đưa 1 chiếc xe máy lên xe chuyên dụng. Trong khi đó, có vài người đứng quanh ngăn cản và có những lời lẽ nặng nề.

Đặc biệt, người đăng clip kèm theo lời bình luận cho rằng lực lượng công an dắt xe ở sân nhà người dân chứ xe không chạy trên đường. Do đó, chỉ sau khoảng 24 giờ đăng tải, đến 15 giờ ngày 9-2, đoạn clip thu hút hơn 100.000 lượt xem, hơn 1.000 lượt chia sẻ, hàng ngàn lượt bình luận. Có những bình luận tỏ ra bức xúc nhưng cũng có những bình luận khẳng định, người này vi phạm luật giao thông rồi bỏ chạy chứ không có chuyện lực lượng công an vào nhà dân bắt xe.

C. Nguyên