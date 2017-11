Xót xa đồng hương gặp nhau ở tòa

11/11/2017 03:05

TAND tỉnh Bình Dương vừa xét xử 3 bị cáo trong vụ án giết người tại quán nhậu. Phiên tòa thỉnh thoảng bị gián đoạn vì anh Bùi Văn Hiếu (anh ruột nạn nhân) nhiều lần phản ứng, cho rằng tòa xử chưa nghiêm.



Biết đồng hương vẫn ra tay

Năm 2013, anh Bùi Văn Thuyết (SN 1994; quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) từ biệt gia đình sang Malaysia lao động. Một năm sau, anh về Việt Nam phụ anh Hiếu làm gia công cửa nhôm, cửa sắt tại Bình Dương.

Theo cáo trạng, tối 21-11-2014, anh Thuyết chạy xe đến một quán nhậu ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An để gặp bạn bè. Khi xe anh Thuyết tấp trước quán, ánh đèn xe chiếu vô bàn nhậu của 4 thanh niên làm thợ hồ cùng quê Nghệ An là Cao Xuân Vân (27 tuổi), Trần Khải Định (31 tuổi), Nguyễn Văn Bình (33 tuổi) và Nguyễn Hồng Thăng (33 tuổi) nên bị nhóm này phản ứng. Không muốn lớn chuyện, anh Thuyết giới thiệu mình cũng là đồng hương Nghệ An nhưng vẫn bị họ lần lượt dùng mũ bảo hiểm, điếu cày đánh khiến anh té ngã và tử vong sau đó 2 ngày vì chấn thương sọ não.

Bị cáo Nguyễn Văn Bình vẫn cười tươi sau khi nhận mức án 18 năm tù

"Hai tiếng xứ Nghệ rất đỗi thân thương. Người Nghệ An nổi tiếng yêu thương, đoàn kết, nhất là khi xa quê. Còn các bị cáo vừa gặp mặt đồng hương đã động thủ khiến nạn nhân phải chết. Là người xứ Nghệ, sao lại thế?" - vị hội thẩm lắc đầu nói.

Bảo vệ quyền lợi cho phía nạn nhân, luật sư Nguyễn Văn Tiến (quê Nghệ An) chia sẻ: "Tôi tham gia tại nhiều phiên tòa nhưng chưa thấy phiên tòa nào mà cả bị hại và bị cáo là đồng hương Nghệ An, thậm chí luật sư bảo vệ quyền lợi bị hại, luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng là đồng hương Nghệ An. Đây là điều rất đặc biệt, bởi vụ việc diễn ra nơi đất khách quê người. Các bị cáo dù biết bị hại là đồng hương nhưng vẫn ra tay nhẫn tâm như thế là điều đáng suy nghĩ. Bởi trong những cuộc mưu sinh xa quê, người xứ Nghệ vẫn luôn thèm khát những cuộc gặp gỡ đồng hương. Biết bao thế hệ, người con xứ Nghệ vốn nổi tiếng là đoàn kết, nghĩa tình và bao dung. Tôi không hiểu sao các bị cáo lại giẫm đạp lên nét đẹp truyền thống của quê hương xứ sở".

Bỏ lọt tội phạm?

Tình tiết gây tranh cãi nhất trong vụ án này là Trần Khải Định có vô can như cáo trạng nêu hay không. Theo cáo trạng, Định cùng 3 bị cáo Bình, Thăng, Vân nhậu chung bàn nhưng Định không đánh nạn nhân. Khi ẩu đả xảy ra, Định ra ngoài nghe điện thoại. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Vân (bạn của Định) quả quyết chính Định đã dùng vỏ chai rượu phang vào đầu Thuyết 2 cái và Vân đã can ngăn không cho Định đánh tiếp. Riêng 2 bị cáo Bình và Thăng khai không tận mắt chứng kiến Định ra tay nhưng ngày hôm sau, Định có thừa nhận dùng vỏ chai đánh nạn nhân. Các nhân chứng là bạn của bị hại cũng khẳng định họ thấy có tổng cộng 4 người đã đánh anh Thuyết chứ không phải chỉ có 3 người.

Anh Bùi Văn Hiếu cho biết trên người anh Thuyết có nhiều vết thương, rất có thể cú đánh gây chết người không phải do Bình phang bằng điếu cày mà do Định đánh bằng vỏ chai rượu.

Còn Định dù được tòa triệu tập nhưng không có mặt. Trước đó, Định khai sau khi nghe điện thoại trở vào, có cầm vỏ chai rượu nhưng để đưa cho chủ quán thu dọn chứ không phải đập vào đầu nạn nhân.

Cuối cùng, HĐXX thống nhất gửi kiến nghị VKSND khởi tố Định về hành vi giết người. Tuy nhiên, theo một luật sư, rất có thể VKSND sẽ tiếp tục bảo lưu quan điểm vì cho rằng căn cứ buộc tội Định còn yếu.

"Các bị cáo ra tay tàn nhẫn với em tôi xong thì tẩu thoát, bỏ mặc em tôi nằm đó. Cùng quê Nghệ An nhưng 3 năm rồi, gia đình các bị cáo vẫn chưa từng đến thắp nén nhang cho Thuyết hay ít ra gọi điện xin lỗi, chia buồn với cha tôi. Vì vậy, tôi quyết đi đến cùng, buộc 4 đối tượng đánh em tôi phải chịu mức án thích đáng" - anh Hiếu bức xúc.

Tuy nhiên, sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Bình 18 năm tù về tội "Giết người". Riêng Thăng và Vân bị VKSND tỉnh Bình Dương truy tố tội "Giết người" nhưng HĐXX cho rằng 2 bị cáo này không giữ vai trò đồng phạm về tội giết người, tuyên Thăng 20 tháng tù và Vân 18 tháng tù giam cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Buộc 3 bị cáo bồi thường gần 180 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Yêu cầu tòa khởi tố thêm 1 người Trong đơn kháng cáo gửi TAND Cấp cao tại TP HCM, anh Bùi Văn Hiếu đề nghị xem xét lại việc định tội danh đối với bị cáo Vân, Thăng vì có dấu hiệu đồng phạm tội "Giết người". Mặt khác, anh Hiếu cho rằng các chứng cứ cho thấy Định cùng tham gia đánh bị hại nhưng TAND tỉnh Bình Dương không ra quyết định khởi tố mà chỉ đề nghị VKSND ra quyết định khởi tố. Vì vậy, anh Hiếu đề nghị TAND Cấp cao tại TP HCM trực tiếp khởi tố bị can đối với Định để không bỏ lọt tội phạm.

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ