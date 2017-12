Xử kẻ bắt người khác tự chặt tay, trốn 4 lệnh truy nã

20/12/2017 15:29

Ngày 19-12, TAND tỉnh Kon Tum đã đưa bị cáo Trần Trung Hùng (tức Giống) cùng đồng phạm ra xét xử về các tội "Giết người", "Chống người thi hành công vụ", "Che giấu tội phạm", "Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép", "Bắt cóc để tống tiền".

Trần Trung Hùng trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Trần Trung Hùng (29 tuổi, thường gọi là Giống, trú P. Quyết Thắng, TP Kon Tum) cùng đồng phạm đòi nợ giúp một người tên Hùng số tiền 100 triệu đồng. Tháng 7-2016, CATP Kon Tum nhận được tin báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn S. - bà Nguyễn Thị T. (trú P. Trường Chinh, TP Kon Tum) về việc con trai là Nguyễn Văn X. (23 tuổi) bị một số đối tượng bắt cóc và ép tự chặt ngón tay út bên bàn tay trái của mình.

1 giờ 30 ngày 30-11, trong lúc truy bắt trên địa bàn xã Đăk Blà, TP Kon Tum, sau khi xác định được ngôi nhà mà đối tượng Hùng đang lẩn trốn, lực lượng CA đã tiếp cận và bao vây. Khi phát hiện bị bao vây, Hùng dùng súng AK bắn về phía tổ công tác khiến thượng úy Vương Hoàng Giáp đang mật phục phía trước ngôi nhà bị trúng đạn trọng thương ở vai, bụng gây tràn dịch màng phổi. Lợi dụng trời tối, mưa to, Hùng đã trốn thoát.



CA tỉnh Kon Tum đã báo cáo lãnh đạo Bộ CA xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia đấu tranh chuyên án, nhanh chóng truy bắt Trần Trung Hùng.

Ngày 15-12-2016, khi xác định Hùng đang lẩn trốn tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng (Chư Păh, Gia Lai), Ban chỉ đạo chuyên án đã chỉ đạo các lực lượng: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục kỹ thuật nghiệp vụ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, CA tỉnh Kon Tum và CA tỉnh Gia Lai bao vây, bắt giữ đối tượng. Biết không thể lẩn trốn và chống cự được, Hùng đầu hàng.

Khám xét nơi đối tượng lẩn trốn, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu AK và 38 viên đạn AK, 1 khẩu K59 và 9 viên đạn K59 cùng một số tang vật khác như mã tấu, ống nhòm, kiếm... cơ quan CSĐT CA tỉnh đã bắt tạm giam các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Trú, Huỳnh Tuấn Cường, Trần Quốc Hưng, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Phương Trình, Nguyễn Hoàng Hiệp.

Trần Trung Hùng với bề dày "thành tích bất hảo", trở thành đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Năm 2004, Hùng bị TAND TX Kon Tum (nay là TAND TP Kon Tum) xử phạt 18 tháng tù do tội "Trộm cắp tài sản", cho hưởng án treo.

Năm 2005, trong quá trình đang chấp hành án treo, Hùng tiếp tục phạm các tội "Trộm cắp tài sản", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chiếm giữ trái phép vũ khí quân dụng", bị TAND tỉnh Kon Tum xử phạt 36 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt của bản án trước là 54 tháng tù.

Tháng 5-2005, TAND tỉnh Kon Tum tiếp tục xử phạt Hùng 12 tháng tù về hành vi "Trộm cắp tài sản". Năm 2006, đối tượng bị TAND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, xử phạt 18 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngày 28-9-2006, TAND tỉnh Kon Tum xét xử phúc thẩm với các tội danh "Trộm cắp tài sản", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chiếm giữ trái phép vũ khí quân dụng", tuyên phạt tổng hợp tất cả các bản án Hùng phải chấp hành là 7 năm, chấp hành án tại Trại giam Gia Trung - Bộ CA; đến ngày 28-3-2011, đối tượng được mãn hạn tù, về sinh sống tại địa phương.

Sau khi mãn hạn tù, ngày 1-11-2011, đối tượng lại phạm tội "Cố ý gây thương tích" tại xã Ia Khươl, H. Chư Păh (tỉnh Gia Lai), sau đó bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT CAH Chư Păh ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã và bắt được bị can, TAND H Chư Păh, tỉnh Gia Lai, tuyên phạt y 48 tháng tù.

Trong quá trình bị truy nã, Hùng tiếp tục gây ra các tội "Cố ý gây thương tích" và bị Cơ quan CSĐT CATP Kon Tum ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã ngày 30-8-2012; tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và bị Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã ngày 16-10-2013; tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" và bị Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã ngày 29-9-2016.





Theo A. NGUYỆT (Báo Công an Đà Nẵng)