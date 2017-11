Ăn nhiều bánh ngọt, trà sữa, thai phụ mất con

08/11/2017 12:14

Chị M.T.C. (30 tuổi, ngụ TP HCM), làm quản lý một cửa hàng thời trang. Trước khi mang thai, chị C. có lối sống, chế độ ăn uống và luyện tập rất lành mạnh.



Thế nhưng, khi bước vào thai kỳ, chị bị nghén nặng nên rất khó ăn trong 3 tháng đầu. Sau đó, chị C. trở nên thèm ăn và ăn rất nhiều đồ ngọt như bánh kẹo, sô cô la, trà sữa… Mỗi lần khám thai, chị đều được bác sĩ khuyến cáo về nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ và tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Kiểm tra, theo dõi đái tháo đường trong lúc mang thai là rất cần thiết cho nhiều thai phụ

Do không cảm thấy dấu hiệu gì bất thường mà cân nặng vẫn tăng đều đều, chị C. tin rằng bản thân mình và thai nhi vẫn khỏe mạnh. Đến tuần thứ 20 của thai kỳ, chị C. đến bệnh viện kiểm tra đường huyết và bị chẩn đoán mắc đái tháo đường thai kỳ.

Song, thai phụ vẫn tiếp tục chế độ ăn nhiều đường vì không cưỡng nổi cơn thèm ngọt của bản thân. Vào tuần thứ 37, người bệnh đột ngột không cảm thấy thai máy nữa nên được gia đình đưa đi khám. Tại Đơn vị Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Đại học Y Dược, các bác sĩ siêu âm và phát hiện thai nhi chết lưu trong bụng mẹ và buộc phải chỉ định chủ động chấm dứt thai kỳ.

Theo TS-BS Trần Nhật Thăng, Trưởng đơn vị Chẩn đoán trước sinh Khoa Phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược, đây là một trường hợp vô cùng đáng tiếc vì thai phụ đã được cảnh báo về các nguy cơ và tư vấn chế độ dinh dưỡng thai kỳ kĩ lưỡng nhưng do chủ quan dẫn đến người mẹ mất con thương tâm.

BS Thăng cho biết không giống như bệnh lý đái tháo đường thông thường có nguyên nhân từ việc tuyến tụy không sản xuất hay sản xuất không đủ Insulin, đái tháo đường thai kỳ là bệnh lý thai kỳ thoáng qua, xảy ra do những hóc môn kích thích mà bánh nhau tạo ra trong giai đoạn mang thai. Những hóc môn này chính là tín hiệu kích thích để chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ được truyền sang thai nhi, cũng như khiến thai phụ thèm ăn thực phẩm chứa nhiều đường.

"Nếu thai phụ không kiểm soát được sự thèm ngọt của bản thân trong giai đoạn này, cũng như không nhận được sự tư vấn, hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng thai kỳ phù hợp từ các bác sĩ thì nguy cơ thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ là rất cao" - BS Thăng khuyến cáo.



Đái tháo đường thai kỳ là một bệnh lý phổ biến, thường gặp trong quá trình mang thai. Theo thống kê của Hiệp hội Sản phụ khoa thế giới, tỉ lệ mắc đái tháo đường thai kỳ ngày càng gia tăng, chiếm khoảng 16% trên tổng số thai phụ.

Nhằm nâng cao hiểu biết của phụ nữ có thai và cộng đồng về những dấu hiệu cũng như sự nguy hiểm của bệnh lý đái tháo đường thai kỳ , Bệnh viện Đại học Y Dược tổ chức chương trình tư vấn "Đái tháo đường thai kỳ" vào lúc 9 giờ thứ Bảy ngày 11-11 tại bệnh viện (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP HCM).

Nguyễn Thạnh