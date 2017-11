Ăn nhiều đồ ngọt có thể… hạ đường huyết

20/11/2017 09:16

Khoảng 1 năm nay tôi có hiện tượng mệt mỏi khi ăn ngọt quá nhiều. Ví dụ, tuần trước, khi con dâu tôi nấu chè, thấy con vất vả mà trong nhà ít ai chịu ăn, tôi ăn liền ba chén và lập tức bị xây xẩm, buồn nôn, cảm thấy muốn ngất.



Đôi lần điều tương tự xảy ra khi tôi uống các thức uống quá ngọt hay ăn bánh, kẹo. Đó có phải là dấu hiệu của một căn bệnh nào đó? Tôi có nên đi khám không và phải khám chuyên khoa nào?



(Trần Văn Vinh, 50 tuổi, quận Gò Vấp, TP HCM)

Bác sĩ chuyên khoa II Trương Quang Anh Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Thống Nhất:

Chào anh!



Hiện tượng mệt mỏi, run, xây xẩm, buồn nôn… sau khi ăn ngọt quá nhiều thường không phải do tăng đường huyết. Trái lại, đó là dấu hiệu của hạ đường huyết phản ứng sau ăn.

Nguyên nhân hạ đường huyết là do ban đầu đường trong máu tăng cao đột ngột khi tiêu thụ quá nhiều tinh bột, đồ ngọt. Điều này sẽ kích thích tuyến tụy tăng tiết một lượng lớn insulin để "xử lý" lượng đường tăng đột biến này. Quá nhiều insulin lại dẫn đến hạ đường huyết sau ăn.

Triệu chứng này thường xảy ra nhất ở những người được phẫu thuật cắt một phần dạ dày. Thức ăn được đưa xuống ruột non nhanh (do dạ dày bị thu nhỏ) làm tuyến tụy tăng tiết insulin dẫn đến hạ đường huyết sau ăn. Đó là một trong các lý do họ phải ăn nhiều bữa trong ngày.

Tuy nhiên, người bình thường vẫn có thể bị. Nếu anh đã gặp nhiều lần thì từ nay nên tránh ăn một lúc quá nhiều tinh bột, đường ngọt trong bữa ăn. Ở tuổi của anh, việc tiêu thụ quá nhiều đường đã là không nên, cho dù không bị hạ đường huyết sau ăn đi chăng nữa.

Nếu thường xuyên hạ đường huyết sau ăn, cũng có thể anh có một vấn đề gì đó ở gan hay tuyến tụy. Để an tâm, anh nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa nội tiết để tầm soát các bệnh lý như u tuyến tụy, bệnh lý về gan…

Anh Thư thực hiện