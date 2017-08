Clip Giám đốc xông vào hành hung nữ bác sĩ Khoa cấp cứu

21/08/2017 19:19

Người đàn ông áo sáng màu (trái ảnh) có hành vi hành hung nữ bác sĩ - Ảnh: Cắt từ camera bệnh viện

Chiều 21-8, thông tin từ bác sĩ Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An, cho biết bệnh viện này đã có bản tường trình, báo Công an xã Nghi Phú (TP. Vinh, Nghệ An) về sự việc nhóm người vào bệnh viện hành hung nhân viên y tế của bệnh viện này.



Trước đó, theo thông tin ban đầu vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18-8, Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An tiếp nhận anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) bị tai nạn giao thông vào Khoa cấp cứu. Khi vào viện, nạn nhân tỉnh táo, tinh thần ổn định và có bị phù nề ở mặt.



Giám đốc công ty xông vào hành hung nữ bác sĩ Khoa cấp cứu

Sau khi thăm khám ban đầu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân Nam bị vỡ xương gò má và đã chỉ định đưa bệnh nhân đi chụp phim.



Khoảng ít phút sau, khi bác sĩ Hoàng Thị Minh đang trực ở Khoa cấp cứu thì bất ngờ có 1 người đàn ông to cao, mặc áo sáng màu, đeo kính cận vào to tiếng và yêu cầu đưa bệnh nhân đi chụp phim. Mặc dù bác sĩ Minh giải thích là đã chỉ định chụp phim và chuẩn bị đưa đi chụp phim nhưng người đàn ông trên vẫn lớn tiếng quát nạt, chửi bới rồi tát vào mặt bác sĩ Minh."Anh ta quát nạt bảo tại sao bệnh nhân vào cấp cứu lâu rồi mà không cho đi chụp phim rồi lớn tiếng chửi bới, tiến lại tát tôi một cái vào mặt, đấm liên tiếp vào đầu khiến tôi loạng choạng"-nữ bác sĩ Minh thuật lại.



Phát hiện sự việc hành hung nữ bác sĩ, 1 nhân viên bảo vệ tại bệnh viện đã tiến vào để ngăn cản nhưng liền bị người này chỉ tay vào mặt quát nạt. Từ phòng trực đi ra thấy sự việc, điều dưỡng Lê Quang Hoà đã can ngăn nhưng cũng bị người này chửi và đe dọa. "Tôi và bác sĩ Minh đi vào phòng trực để tránh thì người này đi vào, tiếp tục đánh. Khi bị một số người kéo ra ngoài, người đàn ông này vẫn lớn tiếng: "Đánh thằng đó cho tao""-nhân viên y tế Hoà kể lại.

Sau khi được nhiều người can ngăn, người đàn ông cùng nhóm người thân đã đi ra ngoài.



Toàn bộ sự việc hành hung nữ bác sĩ trên đã được camera an ninh của bệnh viện ghi lại. Sự việc sau đó được Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An báo với Công an xã Nghi Phú, cảnh sát 113. Khi lực lượng chức năng đến, nhóm người trên đã rời đi khỏi hiện trường.



Ông Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết, sự việc xảy ra ngay trong phòng cấp cứu đã khiến bác sĩ, điều dưỡng hoang mang và lo lắng, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho các bệnh nhân.

Được biết, người đàn ông có hành vi hành hung nữbác sĩ Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An sau đó được cơ quan chức năng xác định là ông Th., Giám đốc một công ty tư nhân.



Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội đưa tin người hành hung bác sĩ là ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô (TP Vinh), chiều ngày 21-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Huân cho biết: "Tôi vô cùng bất ngờ khi nghe tin nói mình đánh các bác sĩ, sự việc xảy ra có nhiều người chứng kiến, có camera an ninh quay lại. Việc thông tin tôi đánh người là không đúng, đây là tin đồn ác ý, rất mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc".

Đức Ngọc - Tú Nguyễn