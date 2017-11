Cứu sống bệnh nhân tim mạch gặp trường hợp đặc biệt khó trị

05/11/2017 12:49

Trước đó 1 ngày, bệnh nhân N. cảm thấy nặng ngực, khó thở tiến triển rất nhanh nên được người thân đưa vào bệnh viện gần nhà cấp cứu ngưng tim ngưng thở, đặt ống nội khí quản, xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân hôn mê Glasgow 3 điểm (mức độ hôn mê nặng nhất), bóp bóng giúp thở qua nội khí quản. Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiếp tục cấp cứu và cho thở máy, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ.

Ê- kíp can thiệp động mạch vành thành công cho bệnh nhân N. Ảnh: TRẦN DŨNG

Tình trạng bệnh nhân khi vào Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ vẫn còn thở máy, dùng thuốc vận mạch, gọi mở mắt được. Bệnh nhân được hội chẩn quyết định can thiệp động mạch vành cấp cứu với kết quả chụp mạch vành hẹp rất nặng (95-99%) ở cả 3 nhánh động mạch vành.

Sau khi can thiệp động mạch vành thứ nhất nhưng nhận thấy huyết động chưa ổn định, bác sĩ tim mạch can thiệp của Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ quyết định can thiệp tiếp nhánh động mạch vành thứ 2. Tuy nhiên, huyết động bệnh nhân vẫn chưa ổn định. Vì thế, bác sĩ tim mạch can thiệp tiếp tục can thiệp nhánh động mạch vành thứ 3 thì huyết động bệnh nhân mới ổn định.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Chí Dũng - phụ trách Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - cho biết đây là trường hợp đặc biệt khó, bác sĩ can thiệp vừa can thiệp, bệnh nhân vừa thở máy và phải hạn chế lượng thuốc cản quang ở mức tối thiểu nhất, cân bằng lượng dịch xuất nhập của bệnh nhân trong quá trình can thiệp thì mới cứu sống được bệnh nhân.

Sau can thiệp động mạch vành, bệnh nhân tiếp xúc được, ngưng thở máy. Sáu giờ sau, bệnh nhân được rút ống nội khí quản nói chuyện được. Sau 24 giờ, bệnh nhân đã ngồi ăn uống trở lại bình thường.





CÔNG TUẤN