Hi hữu xương cá đâm thủng ruột bệnh nhân hơn nửa tháng

25/11/2017 10:13

Sáng 25-11, tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) cho biết sau khi được phẫu thuật lấy xương cá ra khỏi ruột, sức khỏe của bệnh nhân N.V.Đ. (35 tuổi; ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã hồi phục tốt và được xuất viện.



Bác sĩ Nguyễn Lê Minh Thanh - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long - xem kết quả chụp CT của bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột thừa. Ảnh: TIẾN ĐỨC

Trước đó vài ngày, bệnh nhân Đ. nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bệnh nhân cho biết mình xuất hiện triệu chứng này khoảng từ nửa tháng nay. Gần đây, cơn đau càng nặng hơn.

Sau khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân Đ. nhanh chóng được chụp CT. Kết quả cho thấy có một đoạn xương cá dài 4 cm, đâm thủng ruột thừa. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp do xương cá đâm thủng và nhanh chóng tiến hành mổ nội soi để cắt ruột thừa và lấy xương cá ra.

Bác sĩ Nguyễn Văn Rô - chuyên khoa tiêu hóa của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Đ. - cho biết mảnh xương cá dài đâm thủng ruột thừa khiến bệnh nhân đau đớn, gây viêm ruột thừa cấp. Nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo bác sĩ Rô, những nguyên nhân tắc nghẽn ruột thừa gây viêm ruột thừa cấp thường gặp nhất là do sỏi phân (táo bón là nguyên nhân gây sỏi phân). Nguyên nhân thứ hai là do phì đại hạch bạch huyết. Nguyên nhân ít gặp hơn là do di vật, thường là do nuốt hạt trái cây, trong đó nuốt xương cá là trường hợp rất hi hữu. Đối với trường hợp này, phẫu thuật cắt ruột thừa là phương pháp điều trị duy nhất. Với phương pháp cắt ruột thừa nội soi, bệnh nhân sẽ tiết kiệm được thời gian nằm viện, ít đau và không để lại sẹo lớn.

TÂM QUÂN