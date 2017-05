Kinh hoàng giây phút sinh tử tai biến chạy thận

30/05/2017 11:24

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi bệnh nhân đang được điều trị tại BV Bạch Mai sáng 30-5

9 giờ sáng 30-5, UBND tỉnh Hòa Bình đã cùng với cơ quan chức năng tổ chức buổi họp báo thông tin liên quan đến sự cố y khoa nghiêm trọng ngày 29-5 tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 7 bệnh nhân tử vong và 1 bệnh nhân khác nguy kịch.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, cho biết : "Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân. Chúng tôi đã đến thăm hỏi, chia buồn hỗ trợ các bệnh nhân tử vong 5 triệu đồng; bệnh nhân đang cấp cứu 2 triệu đồng. Hiện tại, đã hoàn tất các thủ tục đưa 7 bệnh nhân tử vong về quê mai táng".



Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình chủ trì cuộc họp báo sau vụ tai biến y khoa nghiêm trọng

Ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, cho biết thêm hiện tại 10 bệnh nhân đã ổn định, qua cơn nguy kịch và được chuyển về Khoa Thận nhân tạo, BV Bạch Mai (TP Hà Nội) để chăm sóc.

Đối với hơn 100 bệnh nhân chạy thận tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, BV thống nhất chuyển một số về BV Bạch Mai để chạy thận nhân tạo, một số về BV Thận Hà Nội. Còn các bệnh nhân không di chuyển được sẽ đưa sang chạy thận tại BV TP Hòa Bình. Tại BV này, có 10 máy, 8 máy đang hoạt động, có thể chạy thận cho 24 bệnh nhân.

Tại buổi họp báo, ông Trương Quý Dương, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết sự cố y khoa dẫn tới nhiều người tử vong vào ngày 29-5 là sự kiện hi hữu và rất đáng buồn. "BV xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự cố này. Trách nhiệm đến đâu thì sẽ nhận đến đó. Qua đây, tôi xin gửi lời chia buồn tới các gia đình, đồng thời xin lỗi các gia đình và toàn thể cộng đồng"- ông Dương nói.

Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho hay ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã tăng cường lực lượng chức năng phối hợp bác sĩ giúp người bệnh và đảm bảo an ninh tại BV. Đồng thời, cử cán bộ đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra theo quy định của pháp luật; báo cáo Bộ Công an. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tai biến y khoa nghiêm trọng này.

Một bệnh nhân vẫn nguy kịch

Trao đổi với phóng viên lúc 10 giờ ngày 30-5, lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình xác nhận trường hợp nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại BV này tiên lượng rất nặng, khó qua khỏi. Hiện GS-TS Nguyễn Gia Bình, Trưởng Khoa Điều trị tích cực, BV Bạch Mai, và 2 chuyên gia đã có mặt ở BV này hỗ trợ điều trị, cấp cứu nạn nhân.

Tại Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai, bệnh nhân Trần Văn Quang (51 tuổi), một bệnh nhân trong sự cố, cho biết khi ông đang thiu thiu ngủ trong lúc truyền thì thấy nóng bừng, vừa choàng tỉnh giấc thì nôn thốc nôn tháo. Nhìn sang các giường bên cạnh, ai ai cũng có dấu hiệu bất thường như: nóng người, nhức đầu, nôn, đi vệ sinh nhiều lần... "Lúc đấy tôi nghĩ chắc chắn mình bị sốc, các y bác sĩ lao vào cấp cứu, còn bệnh nhân nôn thốc nôn tháo"- bệnh nhân Quang kể. Theo ông Quang, gần 9 năm chạy thận, chưa khi nào ông gặp các triệu chứng này dù thỉnh thoảng khi lọc máu cũng có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, huyết áp tăng nhưng bác sĩ xử lý là hết.

Bệnh nhân bàng hoàng chia sẻ lại giây phút bị tai biến hàng loạt khi chạy thận

Cùng nằm tại Trung tâm chống độc, bệnh nhân Lê Thùy Linh (23 tuổi) vẫn sợ hãi, mặt tái xanh khi được hỏi về sự cố của ngày hôm qua. Bà Bùi Thị Vân (53 tuổi) kể lại: "Nhìn cảnh la liệt người nôn, mình cũng nôn thốc nôn tháo, tôi nghĩ chắc chắn chết rồi. Sau nôn là đi ngoài, rồi người cứ run cầm cập".

Sáng 30-5, thăm hỏi các bệnh nhân tại BV Bạch Mai, GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá sự cố khiến 18 người nghi sốc khi đang chạy thận là sự việc rất hi hữu, không ai lường trước được. Ngay khi xảy ra sự việc, không chỉ ngành y tế phản ứng rất nhanh, mà ngay trong đêm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lên tận nơi để chỉ đạo sự việc. Bộ Y tế, Sở Y tế Hoà Bình đã có triển khai ứng cứu nhanh, phối hợp với bệnh viện có chuyên khoa là BV Bạch Mai để hỗ trợ cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Theo Thứ trưởng Tiến, trước mắt cần triển khai mọi việc để ổn định sớm nhất tại Khoa Thận nhân tạo BV Đa khoa Hoà Bình. Ông Tiến cho biết trong thời gian chờ đợi, bệnh nhân cần được giải quyết đảm bảo sức khoẻ. Ngay trong đêm qua, Bộ Y tế đã phân công cho các bệnh viện tuyến Trung ương, BV ở Hà Nội tiếp nhận 100 bệnh nhân chạy thận nhân tạo từ Hoà Bình chuyển lên. BV Thận Hà Nội đảm nhiệm 30 bệnh nhân; 70 bệnh nhân còn lại chia đều cho các cơ sở y tế khác cả Trung ương, địa bàn Hà Nội. Sáng 30-5, đã có 20 bệnh nhân trong số 100 bệnh nhân đang chạy thận tại BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình được đưa về Hà Nội tiếp tục chạy thận.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 29-5 tại Khoa thận nhân tạo, BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bất ngờ xuất hiện triệu chứng của sốc phản vệ (bệnh nhân có biểu hiện khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa). Đến thời điểm này, sự cố khiến 7 bệnh nhân tử vong.



N.Dung- N.Hưởng