Lãnh đạo về thực phẩm từng bị ngộ độc... thực phẩm

12/11/2017 17:54

Thông tin này được ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, tiết lộ trong buổi khảo sát và ký kết phối hợp sản xuất, kinh doanh; tiêu thụ nông sản, thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm giữa tỉnh Bình Thuận và TP HCM vào sáng 12-11.

Ông Kiều kể mới đây, ông đưa vợ đi ăn tôm nướng tại một quán ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Sau khi ăn, vợ chồng ông bị ngộ độc thực phẩm, phải tự bắt xe vào bệnh viện cấp cứu.

"Thiệt là chuyện xấu hổ này giấu chứ không dám nói với ai. Một người quản lý đầu ngành về an toàn thực phẩm cho cả tỉnh mà bị ngộ độc thực phẩm ngay chính địa phương mình thì bữa ăn của người dân sao không lo được. Thật là xúc động khi TP HCM về hợp tác với tỉnh để góp phần nâng chất lượng an toàn thực phẩm, đưa thực phẩm sạch đến người dân"- ông Kiều chia sẻ.



Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM kiểm tra, khảo sát thủy, hải sản tại tỉnh Bình Thuận

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM, cho biết hiện 80% nguyên liệu thực phẩm mỗi ngày cho người dân TP HCM phải nhập từ các tỉnh, thành khác hoặc nhập khẩu. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, TP HCM và các tỉnh, thành cần tiếp tục tăng cường phối hợp để kiểm soát an toàn thực phẩm từ gốc. Việc hợp tác đảm bảo chất lượng hàng hóa tại nguồn hết sức quan trọng, nếu được kết hợp với đơn vị phân phối uy tín, có hệ thống tiêu thụ rộng khắp thì sẽ tạo được sự cộng hưởng giúp chuỗi thực phẩm an toàn được phát huy tối đa hiệu quả.

Vì vậy, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã ký kết hợp tác phối hợp xây dựng, phát triển các chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn. Đồng thời, cùng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất nông sản, thủy sản an toàn của tỉnh Bình Thuận tiêu thụ tại TP HCM; cũng như phối hợp kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản.

Nguyễn Thạnh