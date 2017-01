Liên tiếp ngộ độc rượu bia, bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu

25/01/2017 06:00

Một trường hợp ngộ độc rượu trong tình trạng hôn mê, suy đa tạng

Không để người say một mình

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên lưu ý khi bệnh nhân bị ngộ độc rượu, nhất là có rối loạn ý thức, nguyên tắc cấp cứu cơ bản ban đầu là phải đảm bảo thông thoáng đường hô hấp, bằng cách cho bệnh nhân nằm cao đầu và nằm nghiêng sang một bên. Lúc này cần để người bị say nằm nghiêng sang bên phải. “Đây là tư thế nghiêng an toàn, có tác dụng dẫn lưu đờm dãi ra ngoài, hạn chế nguy cơ hít vào phổi, đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân bị nôn. Tư thế này cũng giúp dạ dày uốn cong, thức ăn trong dạ dày không bị kích thích, nôn ra ngoài. Trong khi để bệnh nhân nằm nghiêng, cứ vài giờ phải đánh thức bệnh nhân dậy, tránh bị hôn mê mà không biết”- bác sĩ Nguyên hướng dẫn.

Theo bác sĩ Nguyên, trong trường hợp bệnh nhân tỉnh và có thể ăn uống được thì cho ăn cháo loãng hoặc thức ăn chứa tinh bột như ngô, khoai, sắn, hoặc sữa, đường... nhằm tránh hạ đường huyết. Nếu bệnh nhân không tỉnh, nói ú ớ không rõ từ hoặc có dấu hiệu nặng: không nhận biết, thở nhanh và thở sâu, tím tái, chân tay lạnh… thì vẫn giữ bệnh nhân ở tư thế đầu cao, nằm nghiêng an toàn, sau đó nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Trường hợp bệnh nhân tỉnh dậy nhưng đau đầu nhiều, chóng mặt và nhìn mờ, sợ ánh sáng, giảm hoặc mất thị lực, ảo thị... cần phải đưa tới bệnh viện khám.

Các bác sĩ cũng lưu ý không nên để cho người say ngủ một mình vì các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra với người say rượu khi ngủ nên người thân, bạn bè cần phải túc trực bên họ để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra bất ngờ. Nếu thời tiết lạnh cần ủ ấm cho bệnh nhân. Chú ý chăm sóc và theo dõi người bệnh (gọi hỏi biết), tuyệt đối không nên để bệnh nhân ngủ li bì suốt ngày hoặc suốt đêm. Khoảng vài giờ phải đánh thức bệnh nhân dậy, nếu bệnh nhân tỉnh và có thể ăn uống được thì cho ăn cháo loãng... để tránh hạ đường huyết. Cho người bệnh uống nhiều nước ấm để tránh mất nước và để pha loãng nồng độ rượu trong cơ thể, giúp cho quá trình đào thải rượu được nhanh chóng và thuận lợi. Có thể cho người bệnh uống nước gừng tươi, nước chè xanh, sữa nóng, cam vắt, nước chanh, nước cà chua, nước ép bưởi... để giải độc rượu dạng nhẹ.

Rượu “xịn” cũng ngộ độc

Theo bác sĩ Nguyên, thời điểm cận Tết Nguyên đán, ngày nào tại Trung tâm chống độc cũng tiếp nhận các ca ngộ độc rượu bia. Nhiều trường hợp vào viện trong tình trạng hôn mê sâu với các biến chứng như: khó thở, suy hô hấp, hạ đường huyết, tiêu cơ vân, suy thận. Trong số này phần lớn bệnh nhân ngộ độc rượu do ethanol (rượu tự nấu) và rượu methanol (pha cồn công nghiệp), một số ít trường hợp nặng do uống rượu ngoại, rượu tự ngâm...

Với ngộ độc do ethanol, trường hợp nhẹ gây ức chế thần kinh trung ương, nói nhiều, không làm chủ được bản thân, nặng thì tụt huyết áp, loạn nhịp tim, thở yếu, có thể ngừng thở, gây hạ đường huyết, viêm dạ dày, chảy máu dạ dày, tổn thương não, hôn mê, tử vong… Tuy nhiên, với ngộ độc do methanol thì nguy cơ tử vong rất cao. Một bác sĩ cho biết tại Trung tâm chống độc, trong khoảng 1 tháng qua đã ghi nhận gần 10 trường hợp tử vong và xin về do ngộ độc rượu có chứa cồn công nghiệp. Chất methanol rất đáng sợ, nếu vào cơ thể nhẹ sẽ ảnh hưởng đến thị lực, nặng ảnh hưởng đến thần kinh, não, máu, tim mạch, huyết áp, thận… rất dễ dẫn đến tử vong. Trường hợp may mắn giải độc kịp thời vẫn có thể để lại di chứng ở não, mù loà.

Các bác sĩ cho biết triệu chứng nhiễm độc methanol thường xuất hiện trong vòng 30 phút sau uống nhưng cũng có thể sau 1-2 ngày. Do biểu hiện ngộ độc rượu methanol khá giống với người say rượu nên phần lớn người bệnh được đưa đến bệnh viện muộn.

Ngọc Dung