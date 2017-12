Muốn sinh mổ vì sợ chồng "chán yêu"

08/12/2017 09:13

Thai kỳ tôi bình thường, bác sĩ nói nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ được sinh thường. Thế nhưng, tôi nghe nhiều chị lớn tuổi nói rằng sinh nhiều con mà sinh thường thì âm đạo sẽ dần bị giãn rộng, quan hệ tình dục sẽ gặp trục trặc. Có thật sự sau 2-3 đứa con thì phụ nữ gặp những vấn đề trên? Ai cũng bị hay chỉ một vài người? Nếu lỡ bị thì có cách nào khắc phục không?

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM:

Trước hết cần khẳng định cho bạn rõ là sinh thường là xu hướng tự nhiên nhất của việc sinh đẻ. Sinh mổ (Ceasar section) thực hiện trong trường hợp bất đắc dĩ nhằm tránh các tai biến cho mẹ và bé trong một số trường hợp nhất định. Sinh mổ vẫn ẩn chứa nhiều nguy cơ tai biến và một số nghiên cứu, lý luận y khoa chỉ ra rằng bé sinh mổ gặp bất lợi hơn bé sinh thường .



Quan điểm muốn sinh mổ để tránh việc âm đạo bị giãn rộng, ảnh hưởng đến tình dục sau này là không thuyết phục. Cần tránh tin vào lời đồn đại, khuyên bảo như thế vì những lý do sau :

- Sau thời kỳ hậu sản, cơ thể người phụ nữ sẽ hồi phục kể cả sự co hồi các mô, cơ vùng hội âm, sinh dục. Cho dù có giãn rộng hơn so với lúc chưa sinh thì cũng chỉ là vô cùng ít, không thể gây "mất cảm giác", nhất là hiện nay người phụ nữ sinh ít con hơn ngày xưa rất nhiều. " Mất cảm giác" hoặc giảm khoái cảm tình dục đôi khi chỉ là cái cớ để người ta có những hành vi không chung thủy .

- Một số ít trường hợp, sau khi đẻ thường, âm đạo, âm hộ bị giãn rộng, biến dạng do các sang chấn, vết rách không được khâu tốt, do cơ địa mô cơ - dây chằng yếu dễ giãn… có thể ảnh hưởng đến chất lượng tình dục cho cả 2 vợ chồng. Các sản phụ này cần được thăm khám đánh giá, tư vấn của thầy thuốc sản phụ khoa và có thể khắc phục dễ dàng bằng các tiểu phẫu may phục hồi vùng sàn hội âm sau (âm đạo – âm hộ). Tất nhiên là nó vô cùng đơn giản, an toàn so với việc phải chịu đựng vô lý một ca mổ sinh.

- Phẫu thuật tái tạo sàn hội âm cần được thực hiện đúng chỉ định và đúng kỹ thuật bởi thầy thuốc chuyên khoa chứ không phải là một phẫu thuật mang tính thẩm mỹ đơn thuần, thực hiện ở các cơ sở ngoài ngành y tế.

- Sau cùng, cần biết rằng việc đạt được khoái cảm trong hoạt động tình dục đối với cả hai người đòi hỏi nhiều yếu tố: tâm lý, sự yêu thương, tình trạng sức khỏe chung, nội tiết sinh dục, kinh nghiệm trong thực hành tình dục...; chứ không chỉ là do kích thước hoặc hình dạng của cơ quan sinh dục.

