Nhậu quá đà, 1 phụ nữ bị liệt nửa người

27/10/2017 12:59

Sáng 27-10, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết vừa can thiệp cứu sống bà T.T.L.G (47 tuổi, ngụ TP HCM).



Bà G. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người, không phản ứng gì với lời nói người khác. Qua thăm khám cấp cứu và thực xét nghiệm, chụp cắt lớp, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não nặng do tắc một động mạch lớn trong lúc ngủ.

Người dưới 45 tuổi bị đột quỵ ngày càng nhiều. Ảnh: Một trường hợp đột quỵ ở tuổi 39 đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

Tuy nhiên, do người bệnh được đưa đến bệnh viện hơn 12 giờ sau khi bị tắc mạch máu não, vượt quá quãng "thời gian vàng" trong điều trị đột quỵ (trong vòng 6 giờ đầu) và hình chụp cắt lớp cho thấy gần một nửa bộ não đã bị hư hại nên các bác sĩ không thể can thiệp tái thông mạch máu cho người bệnh, mà chỉ có thể cứu sống tính mạng và giảm thiểu tối đa mức độ nặng nề do đột quỵ để lại.

Dù được cứu sống nhưng bà G. bị liệt nửa người, suy giảm nhận thức và khả năng giao tiếp, cuộc sống phía trước chỉ gói gọn trên giường bệnh và chiếc xe lăn.

Bà G. làm nghề kinh doanh và đi du lịch nghỉ dưỡng tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tối hôm xảy ra biến cố sức khỏe, bà đã vui say quá chén cùng bạn bè rồi về ngủ. Sáng hôm sau, người thân lay gọi dậy mãi không thấy bà có bất kì phản ứng gì nên tức tốc đưa đi cấp cứu.

Theo TS-BS Nguyễn Bá Thắng, Trưởng Đơn vị đột quỵ, Phó Trưởng Khoa Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược, mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận khoảng 100-120 ca bệnh đột quỵ. Trong số đó, chỉ có 8% người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời trong "thời gian vàng" để được áp dụng các biện pháp điều trị thông mạch máu. Con số này ở nhiều bệnh viện khác trong cả nước còn thấp hơn, chỉ từ 1%-3%. Người tuổi cao có nguy cơ đột quỵ cao nhưng hiện nay, tỉ lệ người bị đột quỵ dưới 45 tuổi cũng khoảng 30%.

"Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ với bất kì ai, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe. Một người trẻ tuổi đang có vẻ rất khỏe mạnh, không bệnh tật cũng có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào và hậu quả để lại là rất nặng nề như liệt nửa người, mất khả năng giao tiếp…" - BS Thắng khuyến cáo.



Nhân Ngày Đột quỵ thế giới 29-10, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM sẽ tổ chức chương trình tư vấn phòng chống đột quỵ dành cho người dân lúc 8 giờ ngày 29-10 tại tầng trệt khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5). Người dân có thể đăng ký khám miễn phí qua điện thoại: (028) 3952 5449 - (028) 3952 5422.









Nguyễn Thạnh