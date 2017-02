Prebiotic - chất ngăn chặn stress do mất ngủ

28/02/2017 21:56

Prebiotic còn được gọi là chất tiền trợ sinh cho lợi khuẩn (probiotic), là nguồn thực phẩm và tạo ra điều kiện môi trường sống cho lợi khuẩn. Prebiotic có nhiều trong rau diếp xoăn, atisô, củ hành và vài loại rau cải khác. Đã có nghiên cứu cho thấy khi lợi khuẩn ăn prebiotic, chúng phóng thích sản phẩm phụ có thể ảnh hưởng lên chức năng của não. Trong thí nghiệm lần này, nhóm nghiên cứu cho nhóm chuột đực dùng 2 loại khẩu phần ăn - một chứa nhiều prebiotic và một bình thường - để đối chiếu. Mẫu phân chuột được xét nghiệm sau 4 tuần. Các nhà khoa học nhận thấy so với phân chuột được cho ăn bình thường, phân của chuột được bổ sung prebiotic có lợi khuẩn đường ruột gia tăng, kể cả vi khuẩn Lactobacillus rhamnosus - vốn được biết tới do vai trò trợ giúp chức năng hệ miễn dịch.

Nghiên cứu nêu khả năng dùng prebiotic giúp cải thiện giấc ngủ trong tình huống stress Ảnh: MNT

Tiếp đó, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp điện não đồ để đo chu kỳ thức - ngủ và nhận thấy chuột được bổ sung prebiotic có giai đoạn ngủ sâu, mắt không chuyển động nhanh (NREM) nhiều hơn so với chuột được cho ăn bình thường. Khi tất cả chuột đều bị stress do gây sốc ở đuôi, các nhà khoa học nhận thấy giai đoạn ngủ mắt chuyển động nhanh (REM) ở chuột ăn prebiotic cũng nhiều hơn so với nhóm chuột kia. Họ lưu ý rằng REM là giai đoạn ngủ giúp phục hồi sau khi bị stress tốt hơn.

Trúc Lâm