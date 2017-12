Sữa Lactalis có nguy cơ nhiễm khuẩn đã nhập về Việt Nam

13/12/2017 13:50

Nhiều sản phẩm sữa của Tập đoàn Lactalis (Pháp) đã bị thu hồi (Ảnh: Thoi bao)



Qua điều tra ban đầu, các ca bệnh là một số trẻ em ở Pháp dưới 6 tháng tuổi nhiễm khuẩn Samonella Agona có thể liên quan tới một số sản phẩm dinh dưỡng không chứa lactose (lactose-free) do Tập đoàn Lactalis, Pháp sản xuất. Hiện Cộng hòa Pháp đã tiến hành thu hồi 600 lô sản phẩm liên quan được sản xuất từ tháng 2-2017 đến nay.

Theo thông tin cảnh báo, một số sản phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn đã được nhập khẩu về Việt Nam. Do đó, Cục An toàn thực phẩm đang rà soát và chỉ đạo kiểm nghiệm chỉ tiêu Salmonella Agona đối với các sản phẩm theo cảnh báo. Được biết, khuẩn salmonella gây nhiễm khuẩn đường ruột, gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như: tiêu chảy, co thắt dạ dày, nôn..

Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm, Cục đề nghị các tổ chức, cá nhân tạm thời ngừng tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm có tên và số lô sau:

1.CELI EXPERT 2 400G X12 GEX ASIE; số lô 17C0012563; hạn sử dụng 31-3-2019

2. CELI EXPERT 2 900G X6 GEX ASIE; số lô 17C0012597; hạn sử dụng 7-4-2019

3. CELI EXPERT 2 400G X12 GEX ASIE; số lô 17C0012837; hạn sử dụng 24-5-2019

4. CELI EXPERT 2 900G X6 GEX ASIE; số lô 17C0012869; hạn sử dụng 30-5-2019

5. CELI EXPERT 3 400G X12 GEX ASIE; số lô 17C0012639; hạn sử dụng 12-4-2019

6. CELI EXPERT 3 900G X6 GEX ASIE; số lô 17C0012648; hạn sử dụng 10-4-2019

7. CELI MAMA 400G X12 NEUTRE PROMAT; số lô 17C0012679; hạn sử dụng 27-4-2019

D.Thu