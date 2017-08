Suýt mất mạng do bị nhồi máu mà tưởng đau bụng

20/08/2017 15:16

Ngày 20-8, Bệnh Viện Đa khoa Xuyên Á cho hay nơi đây đã can thiệp cứu chữa cho cụ bà L.H.T. (77 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) bị nhồi máu cơ tim nhưng lại nghĩ là đau bụng. Trước đó, tối ngày 18-8, cụ T. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, ói nhiều, mệt lả, tụt huyết áp. Qua kiểm tra lâm sàng, đo điện tim, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim vùng sau dưới do bị hẹp nặng mạch vành trái, tắc hoàn toàn động mạch vành phải, có biến chứng rối loạn nhịp chậm... Trước nguy cơ biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp, đặt máy tạo nhịp tạm thời, đồng thời nong thông động mạch vành, khôi phục dòng chảy. Sau can thiệp, nhịp tim bệnh nhân trở về bình thường, huyết áp ổn định. Hiện sức khỏe cụ T. đã ổn định.



Cụ T. được can thiệp xử trí nhồi máu cơ tim

Người nhà cụ T. cho biết trưa ngày nhập viện cụ bị đau bụng, nôn ói nhưng cứ nghĩ do bị bệnh đường tiêu hóa thông thường nên để nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, đến khuya thì tình trạng càng trở nặng nên mới hốt hoảng đưa cụ đi cấp cứu.

Các bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân lớn tuổi, đặc biệt có kèm theo bệnh lý tim mạch, khi có những biểu hiện đau bụng thì phải cẩn thận. Những dấu hiệu nhồi máu cơ tim vùng sau dưới, có thể gây ra biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp chậm mà nhiều người nhà thường nghĩ là bệnh lý đường tiêu hóa. Việc xử lý can thiệp, điều trị chậm trễ có thể để lại nhiều hậu quả nặng nề, thậm chí tử vong.

Nguyễn Thạnh