Thai phụ chết não tại phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

07/03/2017 22:27

Tối 7-3, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đã tạm đình chỉ hoạt động của Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội (đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) sau khi tại đây xảy ra sự việc chị Trần Thị Thu T. (29 tuổi, ở tỉnh Quảng Ninh) đang mang thai 21 tuần bị hôn mê, co giật và chết não sau khi đến khám phụ khoa tại phòng khám này.

Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội - nơi xảy ra sự việc

Theo đơn phản ánh của gia đình nạn nhân (sống tại Quảng Ninh) gửi cơ quan chức năng, khoảng 10 giờ sáng ngày 5-3, khi người thân gọi điện cho chị T., thì một giọng nữ trả lời cho biết chị T. đang khám bệnh. Sau đó gia đình liên lạc lại thì vẫn nhận được giọng nữ này trả lời cho biết chị T. khám chưa xong và thông báo chị T. có bầu, bị ngất, co giật. Đến 20 giờ cùng ngày, gia đình nhận được tin báo chị T. phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo phản ánh của người nhà nạn nhân, trước khi đến khám tại phòng khám trên, chị T. có sức khỏe bình thường và đang mang thai ở tuần thứ 21.

Ông Nguyễn Dương Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết sáng 7-3, Công an huyện Thanh Trì - nơi nhận được đơn khiếu nại của gia đình chị T. - đã thu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan. Trước mắt, Thanh tra Sở Y tế quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội để chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.

Làm việc với gia đình chị T. sáng 7-3, đại diện phòng khám cho biết chị T. đến khám lúc 16 giờ ngày 5-3 và được bác sĩ Trịnh Túc Vinh (người Trung Quốc) thăm khám. Bác sĩ Vinh xác định chị T. mang thai 21 tuần và cho rằng chị T. bị viêm âm đạo, có nhiều khí hư, chỉ định xét nghiệm, siêu âm và tư vấn sử dụng máy rung để rửa âm đạo. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau khi bắt đầu sử dụng máy rung thì bệnh nhân khó thở, lên cơn co giật, sau đó sùi bọt mép, được tiêm thuốc an thần chống co giật rồi chuyển lên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai.

Tại thời điểm Thanh tra Sở Y tế đến làm việc với Phòng khám 168 Hà Nội, đại diện phòng khám cho hay không liên lạc được với bác sĩ Trung Quốc này. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết nạn nhân đang trong tình trạng chết não. Hiện Công an huyện Thanh Trì đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc này.

Trước đó, cuối năm 2015, Sở Y tế Hà Nội đã tước chứng chỉ hành nghề trong thời gian 6 tháng đối với bác sĩ Trung Quốc của phòng khám này do vi phạm về quy định trong hành nghề. Đây cũng là bác sĩ đã khám cho chị Trần Thị Thu T. ngày 5-3. Phòng khám 168 Hà Nội cũng từng bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội phát hiện có thuốc, vật tư tiêu hao không rõ nguồn gốc.

D.Thu