Uống nhiều nước ngọt dễ làm gan nhiễm mỡ

16/02/2017 20:55

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 271 trẻ em và thanh thiếu niên béo phì bị gan nhiễm mỡ, yêu cầu họ cung cấp chi tiết về việc ăn uống hằng ngày. Sử dụng dữ liệu được cung cấp, các nhà khoa học tính toán khẩu phần đường fructose của những người này và nhận thấy nước uống có ga cùng các dạng nước ngọt khác là nguồn fructose chính mà họ dung nạp. Khoảng 90% trong số này dùng nước ngọt ít nhất 1 lần/tuần. Sinh thiết gan cho thấy 37,6% trong số này bị viêm gan nhiễm mỡ không do rượu.

Nghiên cứu cho thấy trẻ uống nhiều nước ngọt dễ bị gan nhiễm mỡ. Ảnh MNT

Tỉ lệ uric acid cao trong máu của nhóm bị viêm gan nhiễm mỡ là 47% so với mức chỉ 29,7% ở nhóm còn lại. Quan trọng hơn, nhóm nghiên cứu nhận thấy những trẻ dùng nhiều đường fructose dễ có mức độ uric acid cao trong máu đồng thời cũng dễ bị viêm gan nhiễm mỡ hơn so với trẻ ít dùng đường fructose.

Gan nhiễm mỡ không do rượu là tình trạng tích tụ mỡ ở gan không do dùng thức uống có cồn. Trong khi đó, viêm gan nhiễm mỡ không do rượu là gan nhiễm mỡ không do rượu có kèm theo chứng viêm và tế bào gan bị tổn hại. Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu có thể dẫn tới biến chứng nghiêm trọng như xơ gan hoặc ung thư gan.

Trúc Lâm