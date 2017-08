Vì sao tập mãi không giảm cân?

23/08/2017 09:32

Nhiều người tin tưởng vào khả năng đốt cháy calo của các bài tập và cho rằng mình có thể ăn thoải mái như cũ, thậm chí thoải mái hơn, vẫn có thể giảm cân. Thế nhưng, theo giáo sư Dick Thijssen, một chuyên gia trong lĩnh vực sinh lý tim mạch và thể thao tại Đại học Liverpool John Moores (Anh), tác động thực sự của những bài tập lên cân nặng chỉ là nhỏ. Nếu bạn siêng năng tập luyện trong 3-4 tháng với một chế độ ăn như cũ, bạn chỉ giảm trung bình… 1 kg.



Tập luyện đơn thuần có thể không giúp bạn giảm cân nhiều, nhưng có thể giúp bạn đẹp hơn và khỏe hơn - ảnh: INTERNET

Một nghiên cứu của Mỹ vào năm 2016 do Đại học Thành phố New York tiến hành cho thấy những người tập thể dục thường xuyên đốt cháy trung bình nhiều hơn 200 calo so với những người không tập. Tuy nhiên, cố gắng tập thể dục nhiều hơn mức đó không đồng nghĩa với việc tiêu hao năng lượng của bạn sẽ theo tỉ lệ thuận.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng: Con người có khuynh hướng thích ứng với sự gia tăng hoạt động thể lực, tự cân bằng và giảm thiểu sự gia tăng mức năng lượng tiêu hao hàng ngày. Mức tiêu hao này dường như có một giới hạn. Sau khi đổ mồ hôi vì các bài tập, cơ thể sẽ không cho phép bạn vận động quá nhiều trong các sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ, bạn sẽ đi thang máy thay vì cầu thang bộ, có ít hơn các cử động nhỏ của chân, tay, các ngón tay, ngón chân… mà rất khó để nhận biết. Trong khi đó, sinh hoạt hàng ngày bao gồm các cử động nhỏ nhất vẫn là nguồn tiêu thụ calo chính.

Ngoài ra, nhiều người còn đánh giá quá cao mức năng lượng họ đã đốt cháy trong phòng tập và tự cho phép mình ăn nhiều hơn. Giáo sư Thijssen khẳng định: chìa khóa của việc giảm cân chỉ đơn giản là tiêu thụ ít calo hơn, tức hãy ăn ít đi!

Tuy nhiên, việc tập luyện sẽ đem đến cho bạn nhiều lợi ích khác, đôi khi còn hơn việc giảm cân; bởi thế, đừng vội chán nản. Có thể bạn không giảm cân nhưng sẽ đẹp hơn, bởi sự tăng cơ và loại bỏ mỡ thừa. Chất béo trong các cơ quan của cơ thể cũng được giảm bớt thông qua thể thao, giúp ngăn ngừa nhiều bệnh. Các nguy cơ mắc bệnh mạn tính như tiểu đường type 2, cao huyết áp… được giảm bớt, sức khỏe của não và tim được cải thiện nếu bạn có chế độ luyện tập đều đặn.

Còn nếu bạn thực sự muốn giảm cân, đơn giản là hãy loại bỏ bớt một hoặc vài món "ruột" giàu năng lượng trong một thời gian, ví dụ một loại bánh ngọt yêu thích.





A. Thư (Theo Independent)