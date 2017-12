"Vùng kín" xuống cấp sau sinh, phải làm sao?

09/12/2017 21:44





Dù ông xã có động viên nhưng tôi có cảm giác cả hai vợ chồng đều không thoải mái trong "chuyện ấy". Tôi được chị em mách về một loại thuốc xịt giúp thu nhỏ âm đạo một cách tự nhiên. Vậy tôi có thể dùng loại thuốc này để tìm lại khoái cảm trong chuyện vợ chồng như trước hay không? Ngoài thuốc ra còn có phương pháp nào mà không phải đụng đến dao kéo?"

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, trả lời: Se khít vùng kín sau sinh được rất nhiều bà mẹ rất quan tâm nhất là khi tình trạng "xuống cấp" ở đây khiến bản thân của phụ nữ cũng không hài lòng chứ đừng nói là "đối tác". Đánh trúng tâm lý của chị em mong giữ mãi nét thanh xuân như chưa sinh nên trên mạng có nhiều quảng cáo về sản phẩm trẻ hóa âm đạo. Tuy nhiên, đây là thông tin nói quá và không có cơ sở khoa học để tin tưởng vào những quảng cáo này. Hiện chưa có nghiên cứu hay báo cáo nào về thuốc có tác dụng đem lại hiệu quả và độ an toàn để se khít âm đạo. Trong y tế có loại thuốc co cơ nhưng thuốc này chỉ được sử dụng điều trị một số bệnh lý về tiêu hóa, tiết niệu... chứ không phải dùng cho mục đích "tân trang" vùng kín. Có thể khi sử dụng loại thuốc này thường gây phản ứng tức thì là co cơ nên phụ nữ lầm tưởng giúp bạn tình, chồng đạt khoái cảm khi quan hệ và mách nhau sử dụng. Nhưng thực tế thuốc này chỉ điều trị bệnh lý và được bác sĩ chỉ định. Việc chị em sử dụng tùy tiện thuốc co cơ dựa vào những lời quảng cáo sẽ rất nguy hiểm vì có thể gây dị ứng, ngứa, viêm, tổn thương tại chỗ, gây co thắt cơ ở tiết niệu, sinh dục thậm chí dẫn đến những cơn đau bụng cấp ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Để thu hẹp "cô bé" mà không phải can thiệp dao kéo, tốt nhất là sau khi sinh sản phụ tập luyện các bài tập Kegel do một bác sĩ phụ khoa sáng tạo năm 1948. Đây là bài tập thể dục dành cho vùng đáy xương chậu, giúp cơ quan sinh dục của phụ nữ săn chắc hơn. Một số bằng chứng khoa học cho thấy phương pháp này còn giúp người tập cải thiện ham muốn, kéo dài thời gian quan hệ, phát huy lợi ích đến sức khỏe tình dục nói chung.

N.Dung ghi