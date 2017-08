“Chuyện ấy”, bao nhiêu là đủ?

21/08/2017 03:03

Ảnh minh họa

Một vấn đề thường được những đôi uyên ương quan tâm nhất là cuộc sống chăn gối của họ có bình thường như bao nhiêu người khác hay không. Tần suất của chuyện "tuy hai mà một" như thế là ít hay nhiều? Bởi đây là chuyện rất riêng tư của lứa đôi, nên càng không thể thổ lộ với người thân và bè bạn. Lên Google tìm thông tin thì đủ thứ giải đáp kiểu "ông nói gà, bà nói vịt", chẳng biết đâu mà lần, nên thắc mắc này cứ mãi chưa có lời giải thỏa đáng.

Nhưng, nay đã có câu trả lời chính xác và đáng tin cậy thông qua một cuộc nghiên cứu công phu của Viện nghiên cứu về Tình dục, Sinh sản và Giới tính Kinsey (Mỹ). Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên Thời báo Y học Hoa Kỳ mới đây.

Chúng ta có thể dựa trên kết quả này làm cơ sở để đối chiếu với "hiện trạng" của chính mình, để lượng định xem về tần suất sinh hoạt gối chăn "đội nhà" so với những cặp đôi khác có gì bất thường hay không. Tuy vậy, cũng phải cân nhắc đến yếu tố thể trạng và cơ địa bẩm sinh của mỗi người, nói nôm na là "do trời cho", nên nhu cầu sinh lý của mỗi cá nhân là rất khác nhau. Đối những người rất sung mãn, tần suất như thế là "chưa nhằm nhò gì", nhưng đối với những người yếu về sinh lý, đó lại là chuyện "kham hổng nổi rồi". Còn những yếu tố khách quan khác cũng chi phối rất lớn đến nhu cầu sinh lý, như sự căng thẳng tâm lý do cuộc sống và công việc, tâm trạng lo âu vì trách nhiệm phải cáng đáng cho cả gia đình, bệnh tật…





Ảnh minh họa

Kết quả nghiên cứu cũng không có gì gây ngạc nhiên khi cho thấy những người trẻ ở độ tuổi từ 18 đến 29 là có tần suất sinh hoạt nhiều nhất, với 112 lần mỗi năm, tức là 2 lần mỗi tuần. Ở độ tuổi lớn hơn, từ 30 đến 39, tần suất giao hợp giảm xuống còn 86 lần/năm, tức 1,6 lần/tuần. Càng lớn tuổi, từ 40 đến 49 tuổi, tần suất càng giảm hơn, với chỉ 69 lần/năm, tức chỉ 1,3 lần/tuần.

Sự gắn kết của lứa đôi bằng hôn nhân cũng đóng vai trò quan trọng với tần suất giao hợp: 34% cặp vợ chồng "thi đấu tay đôi" từ 2 đến 3 lần mỗi tuần; 45% thì vài lần mỗi tháng; và một số nhỏ, 13% thì chỉ có đôi ba lần trong năm.

Một cuộc khảo sát khác do các nhà khoa học của Đại học Manchester (Anh Quốc) tiến hành, đã thăm dò những đôi vợ chồng có độ tuổi từ 50 đến 90 để tìm hiểu những trở ngại mà những đôi vợ chồng cao tuổi gặp phải trong chuyện gối chăn. Nhìn chung, càng cao tuổi thì sức khỏe càng sụt giảm, tần suất và chất lượng của sinh hoạt tình dục sẽ suy giảm theo là điều hiển nhiên.

Các cuộc nghiên cứu trước đây ở Mỹ và châu Âu cho thấy những cặp đôi đã kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng thường xuyên có sinh hoạt tình dục thì có cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng không phải cứ "nhiều là tốt", tần suất dày hơn từ 4 lần trở lên mỗi tuần cũng chẳng làm họ sung sướng hơn những cặp chỉ có 1, 2 lần/tuần.

Dù rằng, càng lớn tuổi thì tần suất sinh hoạt của các đôi vợ chồng có sụt giảm, nhưng theo quan điểm của người vợ thì cuộc sống gối chăn ngày càng trở nên tốt đẹp hơn đối với họ. Năm 2016, trong cuộc hội thảo hàng năm của Hiệp hội về chứng mãn kinh Bắc Mỹ (Hoa Kỳ) đã công bố kết quả một nghiên cứu cho thấy càng chung sống lâu, người vợ càng mạnh dạn hơn trong việc thổ lộ với chồng về nhu cầu và sở thích của mình trong chuyện ái ân. Nói cách khác, người phụ nữ không quan tâm nhiều đến số lượng (tần suất thực hiện), mà họ chú trọng nhất đến yếu tố chất lượng, tức là sự nồng nàn và hòa hợp trong chuyện gối chăn.





Ảnh minh họa

Sinh hoạt tình dục, dù ở độ tuổi trẻ hay già, đều mang lại những lợi ích cho sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Các chuyên gia hôn nhân - tình dục học khuyến cáo rằng: Dù bạn làm "chuyện ấy" ít hay nhiều cũng không thành vấn đề, chủ yếu là làm sao đạt được chất lượng chứ không phải số lượng, nhiều lần mà "chẳng đâu ra đâu" thì thua xa ít lần nhưng "sút quả nào, ăn bàn quả nấy".





Phước Lộc