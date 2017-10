AS Roma - Chelsea: Quyết đấu vì ngôi đầu

30/10/2017 22:12

Đây không hề là nhiệm vụ dễ dàng cho nhà vô địch nước Anh bởi ở cuộc chạm trán cách đây 2 tuần tại Stamford Bridge, đoàn quân của HLV Conte đã phải rất vất vả mới cầm hòa được đội bóng nước Ý với tỉ số 3-3 dù đã dẫn trước đến 2 bàn chỉ sau hơn nửa giờ so tài. Nếu không có sự tỏa sáng của tiền vệ E.Hazard với "cú đúp", Chelsea hẳn đã phải ôm hận với 2 "cố nhân" từng khoác áo Man City là A.Kolarov và E.Dzeko.



Hòa cũng sẽ chẳng phải là kết quả quá tệ cho "The Blues" nếu như ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid không thể đánh bại Qarabag, đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng C. Giả sử cặp đấu này tiếp tục bất phân thắng bại như trận lượt đi, Chelsea và AS Roma sẽ cùng nắm tay nhau đi tiếp vào vòng knock-out.

Mọi tính toán về lý thuyết không nói lên được điều gì và cả Chelsea lẫn AS Roma đều sẽ phải dốc sức để tự định đoạt số phận. Ngôi đầu bảng sẽ đổi chủ nếu nhà cầm quân Conte của Chelsea không tìm ra được giải pháp khắc chế đội bóng đồng hương vốn rất mạnh ở những pha phản công tốc độ.

Dzeko ở lượt đi đã hành hạ hàng thủ Chelsea Ảnh: REUTERS

Ở cuộc tái đấu này, Chelsea vẫn không có được sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh V.Moses nhưng 2 tiền vệ trung tâm khác là N.Kante và D.Drinkwater đã sẵn sàng trở lại, giúp HLV Conte có thêm nhiều sự lựa chọn cho khu vực giữa sân. Tuy nhiên, điều người hâm mộ chờ đợi nhất nơi Chelsea chính là ở hàng công, nơi Hazard và Morata thi đấu ngày càng gắn bó cũng như nguy hiểm hơn.

Không thường xuyên ghi bàn trong vài tuần lễ vừa qua, Morata lại cho thấy anh rất hiệu quả trong vai trò kiến tạo mà đường chuyền cho Hazard ghi bàn vào lưới Bournemouth rạng sáng 29-10 là minh chứng. Nếu nhớ lại, Morata tạo cơ hội cho Hazard ghi bàn đầu tiên ở Giải Ngoại hạng Anh mùa này trong khi Hazard chuyền bóng để Morata có pha lập công đầu tiên ở Champions League, CĐV Chelsea chẳng có lý do gì để không hy vọng bộ đôi này sẽ lại có nhiều dịp cùng nhau tỏa sáng.

Ở màn đại chiến lượt về này, Dzeko và Kolarov vẫn sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý không chỉ vì bộ đôi này đóng góp 4/5 bàn thắng cho Roma sau 3 lượt trận vòng bảng Champions League. Sự hiểu biết về lối chơi của Chelsea từ 2 cựu cầu thủ Man City chắc chắn sẽ là thứ vũ khí quan trọng cho AS Roma khi họ cần bứt phá ở những thời điểm quan trọng, như đã thể hiện ở trận lượt đi tại London.

l Những trận đấu đáng chú ý khác diễn ra rạng sáng 1-11: M.U - Benfica, PSG - Anderlecht, Celtic - Bayern Munich, Sporting Lisbon - Juventus và Olympiakos - Barcelona.

Đông Linh