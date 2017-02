Bầu Thắng chê em trai, Long An lên báo nước ngoài

20/02/2017 07:29

Ngay sau khi xảy ra sự cố được xem là "thảm họa" chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi CLB Long An phản đối quyết định thổi phạt 11 mét của trọng tài Nguyễn Trọng Thư bằng cách "không thèm thi đấu", nhường cho CLB TP HCM liên tục ghi 3 bàn để thắng chung cuộc 5-2, sự kiện này đã lập tức được đưa lên các trang báo điện tử quốc tế có lượng truy cập cao như trang 101greatgoals hay Goal.com...

Trang 101greatgoals đã đăng tải sự kiện trên cùng mô tả ngay trên tiêu đề bằng khái niệm "Insanity", tạm dịch là "điên rồ". Trang tin có lượng người đọc mê thể thao hàng đầu thế giới này bình luận về những ứng xử rất bi hài của CLB Long An sau khi trọng tài Thư thổi phạt đền.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư vấp phải sự phản ứng dữ dội của CLB Long An

Ở trên mạng xã hội cũng có hai luồng dư luận, một ủng hộ Long An, một phản ứng lại hành động không thi đấu, để CLB TP HCM ghi 3 bàn thắng mà không có bất cứ hành động ngăn cản nào của cầu thủ đội khách. Tuy nhiên, chính những người trong cuộc cũng có những phản ứng trái chiều, điển hình là chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng.

Phát biểu với báo chí, bầu Thắng cho biết ông không chấp nhận hành vi "nhường", "không thèm đá" của CLB Long An do em trai ông là Võ Thành Nhiệm làm chủ tịch. "Tôi chứng kiến trận đấu trên khán đài, hiểu rõ cầu thủ bị ức chế nhưng không được phép có những hành động phản cảm như vậy. Giải đấu có luật lệ, tất cả phải tuân thủ, nếu không cần phải phạt nặng làm gương. Dù dừng trận đấu 30 giây thôi là không chấp nhận được, đằng này dừng 3-5 phút là rất sai. Đội bóng này do em trai tôi quản lý nhưng cứ theo luật, sai phải xử phạt nặng", bầu Thắng chia sẻ.

