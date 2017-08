Bơi lội thua do chiến thuật?

21/08/2017 23:19

Nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã lên tiếng xin lỗi dù giành 1 HCV, phá kỷ lục SEA Games nội dung 100 m ngửa. Lý do vì màn thể hiện kém khi chỉ về thứ tư nội dung 200 m bướm sau khi nữ kình ngư số 1 Việt Nam đã vượt lên đối thủ ở một vòng hồ đầu tiên.



Trả lời báo chí, HLV trưởng Đặng Anh Tuấn phủ nhận Ánh Viên buông nội dung 200 m bướm. "Ánh Viên thi đấu dưới sức ở nội dung này vì sai lầm chiến thuật chứ không phải buông để tập trung thi nội dung sau. Ánh Viên thất bại vì em không chú ý đến hiệu quả động tác và bước bơi, thành ra lỡ 2 nhịp ở 2 đầu hồ. Có lẽ em ấy quá nôn nóng, muốn bứt phá ở 100 m đầu" - thầy của Ánh Viên chia sẻ.

Rất may nữ kình ngư người Cần Thơ sau đó thể hiện rất tốt ở phần thi 100 m ngửa. Với thành tích 1 phút 1 giây 89, phá kỷ lục SEA Games do đàn chị người Singapore Tao Li lập được ở SEA Games 2011 tại Palembang, Indonesia. Sau khi Tao Li giải nghệ năm 2016, Ánh Viên được nhận định sẽ lên ngôi ở nội dung 100 m ngửa và cô đã không phụ lòng kỳ vọng khi vươn lên giành tấm HCV đầu tiên ở nội dung mà cô chưa bao giờ chiến thắng tại SEA Games này.

"Tôi xin lỗi người hâm mộ và thất vọng về bản thân mình vì thi đấu không tốt nội dung thi đầu tiên. Tôi đã bị một chút áp lực, sau đó được thầy và đồng đội động viên nên thành công ở nội dung 100 m ngửa. Tôi sẽ cố gắng lấy tất cả các HCV ở những nội dung mà mình đăng ký thi đấu" - Ánh Viên đã trả lời báo chí như vậy ngay lễ trao huy chương đầy xúc động.

Ánh Viên rơi lệ trên bục nhận HCV 100 m ngửa sau khi thất bại ở cự ly 200m bướmẢnh: Quang Liêm

Việc đội tuyển bơi lội chỉ giành được 1 HCV ở ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 2017 được xem là không hoàn thành chỉ tiêu đề ra là giành 3-4 HCV. Sốc nhất chính là màn trình diễn của Hoàng Quý Phước ở 2 nội dung 400 m tự do và 50 m bướm của nam. Không ai hiểu điều gì xảy ra với một kình ngư chủ lực như Quý Phước khi anh vừa đi tập huấn khá thành công tại Hungary nhưng lại về cuối cùng ở vòng thi loại của cả 2 nội dung bơi diễn ra sáng 21-8.

Cách giải thích của ông Đinh Việt Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước, người phụ trách đội tuyển bơi Việt Nam dự SEA Games 2017, thực sự khó chấp nhận: "Ở 2 nội dung vừa kể trên, Quý Phước và ban huấn luyện tự nhận thấy khó có khả năng tranh chấp huy chương với Schooling và các VĐV Singapore khác. Bởi vậy, Phước chủ động điều chỉnh chiến thuật để giữ sức cho các nội dung tiếp theo".

Người phụ trách đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games cho rằng Hoàng Quý Phước tập trung giành huy chương ở các cự ly 50 m, 100 m và 200 m tự do, do đó nội dung thi trong sáng 21-8 của anh chỉ mang tính "chiến thuật". Theo ông Hùng, cũng vì lý do giữ sức cho nội dung quan trọng nên Ánh Viên cũng không đăng ký thi nội dung tiếp sức 4x100 m tiếp sức nữ.

Đáng khen Kim Sơn, Paul Lê Nguyễn Ở tuổi 15, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn đã xuất sắc giành HCĐ nội dung 400 m tự do để có được kỷ niệm đẹp đầu tiên trong lần tham dự SEA Games. Kim Sơn có thể hình nhỏ nhất trong các VĐV dự nội dung này. Trong khi đó, kình ngư Việt kiều 25 tuổi Paul Lê Nguyễn đã xuất sắc mang về cho đội bơi Việt Nam 2 HCĐ 50 m ngửa và 50 m bướm nam. Lần đầu tiên thi đấu SEA Games, kình ngư điển trai có mẹ là người Việt Nam đã lập được chiến tích rất đáng khen. Tấm HCB duy nhất của đội tuyển bơi Việt Nam có được trong ngày 21-8 thuộc về kình ngư Lê Thị Mỹ Thảo. Thảo đã thi đấu thành công ở nội dung mà Ánh Viên thất bại là 200 m bướm.

MINH NGỌC