Cơ hội cho Duy Mạnh

19/08/2017 22:24

Trước lượt trận thứ 3 bảng B gặp U22 Philippines vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 20-8 (VTV6), trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng còn 3 lựa chọn ở trung tâm hàng tiền vệ, gồm: Tuấn Anh, Duy Mạnh và Đông Triều. Chỉ có 2 người đá chính nhưng Duy Mạnh sẽ là "quân bài" không thể thay thế khi Xuân Trường vắng mặt vì 2 thẻ phạt.



Kể từ ngày U22 Việt Nam hội quân, từ một giải pháp dự bị cho bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh - Xuân Trường, Duy Mạnh đã dần ghi điểm với HLV Hữu Thắng. Nhà cầm quân quê Hà Tĩnh cảm thấy tiếc nuối nếu phải để Duy Mạnh dự bị. Vì vậy, trong những trận đấu bắt buộc phải dùng cả Tuấn Anh và Xuân Trường, ông Thắng sử dụng Duy Mạnh ở vị trí trung vệ, đá cặp với Bùi Tiến Dũng. Giải pháp này dung hòa được yêu cầu sử dụng cả 3 tiền vệ trung tâm hay nhất Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn cho rằng HLV Hữu Thắng mạo hiểm vì Duy Mạnh tuy đá tiền vệ phòng ngự nhưng là mẫu cầu thủ thích tham gia tấn công. Vì vậy, giao Mạnh đá trung vệ vẫn không thực sự an toàn khi anh có thể bị cuốn vào lối chơi tấn công do 2 đồng đội tuyến trên là Xuân Trường và Tuấn Anh thể hiện. Chưa kể, do thi đấu nhiều trận hơn hẳn 2 đồng nghiệp của HAGL nên tiền vệ của Hà Nội FC đã có dấu hiệu căng cơ đùi ở trận thắng U22 Campuchia.

Duy Mạnh (11) sẽ trở lại trung tâm hàng tiền vệ thay cho Xuân Trường nghỉ thi đấu vì thẻ phạt Ảnh: Anh Đức

HLV Hữu Thắng có lẽ sẽ không sử dụng Duy Mạnh hết trận gặp U22 Philippines nếu U22 Việt Nam ghi được nhiều bàn thắng trong hiệp 1. Đông Triều đã sẵn sàng để thay thế bất cứ lúc nào cho bộ đôi Tuấn Anh - Duy Mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng là U22 Việt Nam cần phải đạt 2 nhiệm vụ: Giành 3 điểm và tránh chấn thương không cần thiết trước 2 trận đấu quan trọng nhất bảng B với U22 Indonesia, U22 Thái Lan.

Trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U22 Philippines, thầy trò HLV Hữu Thắng đã phải bỏ dở giữa chừng vì cơn mưa lớn. Đây là ngày thứ hai liên tiếp U22 Việt Nam không thể tập chiến thuật. Bù lại, nhờ vậy mà các tuyển thủ sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn trước loạt trận đấu cực kỳ khó khăn còn lại ở vòng bảng.

Theo tính toán của ban huấn luyện cũng như các tuyển thủ, khó khăn lớn nhất sẽ nằm ở trận quyết đấu với U22 Indonesia vào ngày 22-8 vì đội bóng này cũng chỉ còn cửa thắng mới có hy vọng vào bán kết. Đó sẽ là trận đấu căng thẳng, đội Indonesia chắc hẳn không từ bỏ lối đá rắn từng thể hiện mỗi khi gặp nhau trước đây. Vì vậy, những ngày nghỉ vừa qua là rất cần thiết để U22 Việt Nam có được thể trạng sung mãn nhất.

Mời bạn đọc tham gia dự đoán tỉ số trận đấu U22 Việt Nam - U22 Philippines trên NLĐO, với 3 giải thưởng gồm: 1 giải nhất 1 triệu đồng và 2 giải nhì 500.000 đồng/giải.

Dự đoán tỉ số tại đây



Đội nữ quyết đấu Myanmar Sau chiến thắng 3-0 trước Philippines, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đối mặt thách thức mang tên Myanmar vào lúc 15 giờ ngày 20-8 trên sân vận động UM Arena. Đây là một trong hai chướng ngại mà thầy trò HLV Mai Đức Chung phải vượt qua nếu muốn trở lại ngôi hậu của khu vực, đặc biệt sau khi Myanmar đã thua Thái Lan 2-3 ở lượt ra quân của họ. Trận thắng trước Philippines giúp đội Việt Nam giải tỏa được sức ép tâm lý. Tuy nhiên, Myanmar kịp trở lại quỹ đạo chiến thắng bằng trận thắng đậm Malaysia 5-0. Vì thế, HLV Mai Đức Chung đánh giá rất cao đối thủ. Ông cho rằng các cầu thủ Việt Nam cần phải thi đấu hết sức tập trung mới mong đạt được kết quả khả quan bởi Myanmar cũng khát khao có được 3 điểm. Trong các buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar, ông Chung liên tục nhắc học trò chơi gắn kết, chuyền bóng nhanh và các vị trí di chuyển sao cho hợp lý, đặc biệt là các bài tập tấn công dọc biên và hạn chế chuyền bóng bổng. Tiền vệ Tuyết Dung tỏ ra hưng phấn: "Myanmar chơi thiên về thể lực, chúng ta cần phải cố gắng kiểm soát bóng". Cô gái có biệt danh "Ronaldo nữ" này khẳng định: "Tôi hy vọng sẽ có được bàn thắng và quan trọng hơn là giúp đội nhà thắng lợi". Vào tháng 4 năm nay, tại vòng loại Asian Cup 2018 ở Hà Nội, Việt Nam đã thắng Myanmar 2-0 để chính thức giành vé tham dự vòng chung kết tại Jordan. Thầy trò ông Chung quyết tâm lập lại thành tích này trước khi thắng nốt Malaysia rồi bước vào trận "chung kết" với Thái Lan ngày 22-8. Q.Liêm

Anh Dũng (Từ Kuala Lumpur)