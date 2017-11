Conte nói sốc Mourinho trước đại chiến

05/11/2017 07:09

Mourinho và Conte, ai sẽ gieo sầu cho ai đêm nay?

Đại chiến Chelsea - M.U (vòng 11 Premier League, 23 giờ 30 ngày 5-11) hứa hẹn không chỉ nóng trên sân cỏ mà còn kịch tính bên ngoài đường biên bởi có sự xuất hiện của 2 HLV tài năng và cá tính bậc nhất hiện nay là Conte và Mourinho.

Từ giữa tuần, những cuộc khẩu chiến giữa hai HLV này đã bắt đầu nổ ra. Cả hai đều muốn tận dụng cơ hội phát biểu trước báo giới để "dìm" nhau nhằm tạo áp lực tinh thần lên đối phương trước đại chiến.

Mới đây nhất, HLV Conte đã phản bác lại Mourinho sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha ám chỉ HLV người Ý chỉ thừa kế đội ngũ chiến thắng của Chelsea do ông dày công vun đắp trước đó.

Conte nói: "Mùa giải trước là một phép lạ với Chelsea bởi vì chúng tôi vẫn với những cầu thủ mà ở mùa trước nữa chỉ xếp thứ 10 chung cuộc nhưng vẫn lên ngôi vô địch. Đúng là chúng tôi có thêm Michy Batshuayi, David Luiz, N'Golo Kante và Marcos Alonso. Nhưng tôi nhớ không lầm giới truyền thông từng chỉ trích rằng Chelsea có sự chuẩn bị mùa 2016-2017 tồi tệ hơn mùa trước đó (dưới thời Mourinho). Tôi vẫn còn nhớ những tiêu đề bài viết đó. Tôi có nói rằng tôi cũng có thể phạm sai lầm và bạn cũng mắc điều tương tự như vậy".

"Đừng quên, và tôi nhắc lại, rằng trong 4, 5 năm qua Chelsea đã mất rất nhiều cầu thủ quan trọng như Didier Drogba, Petr Cech, Frank Lampard, John Terry, Branislav Ivanovic, John Obi Mikel" - Conte nói thêm.

Conte sẽ quyết đánh bại Mourinho và M.U để đánh tan những chỉ trích?

HLV Conte là người được chọn thay thế Mourinho dẫn dắt Chelsea sau khi "người đặc biệt"' bị sa thải hồi tháng 12-2015. Mùa đó, The Blues chỉ về đích ở vị trí thứ 10. Ở mùa đầu tiên Conte huấn luyện Chelsea (2016-2017), ông đã mang về chức vô địch Anh. Tuy nhiên, trong một phát biểu gần đây trên The Sun, Mourinho đã ám chỉ Conte may mắn thừa hưởng đội ngũ chiến thắng của Chelsea mà ông là người có công đầu xây dựng.



"Tôi đã muốn đến M.U ngay khi quyết định rời Chelsea. Tôi muốn xây dựng lại đội bóng theo phong cách Mourinho. Sự ưu tiên trong việc phát triển CLB luôn giống nhau, trừ phi bạn đủ may mắn để thừa hưởng một đội hình đã được xây dựng để chiến thắng" - Mourinho nói.



Conte không chỉ chịu áp lực từ việc thừa hưởng si sản của đồng nghiệp Mourinho mà trong tuần này cũng bị các bình luận viên chỉ trích đá bán Matic cho kình địch M.U dẫn đến lối đá thiếu chắc chắn của Chelsea mùa này. Trận đấu đêm nay với M.U có thể sẽ chứng minh một lần nữa chiến lược gia người Ý đã sai lầm trong việc không giữ chân tiền vệ đánh chặn người Serbia.





Ch. Tuấn