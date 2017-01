Cristiano Ronaldo: Anh chàng hoàn hảo của bóng đá

25/01/2017 08:00

Khởi đầu năm 2016 bằng việc… tịt ngòi trong chuyến làm khách trên sân Valencia và nhận thêm “hung tin” về thất bại trước kình địch Lionel Messi trong cuộc chạy đua danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2015, Ronaldo bị chính các fan ruột chỉ trích dữ dội. Có vẻ như khi đã bước sang tuổi 31, cầu thủ người Bồ bắt đầu chịu ảnh hưởng của gánh nặng thời gian và chuyện anh có còn giữ được phong độ tuyệt vời trên sân cỏ như trước thực sự là một dấu hỏi lớn cho cả đội bóng lẫn người hâm mộ.

Ronaldo và dự báo một năm 2016 u ám

Thực tế không bi đát như dự báo bởi 360 ngày còn lại là khoảng thời gian thăng hoa gần như tuyệt đối của Ronaldo. Anh là chân sút số 1 của Champions League, đóng góp công sức quan trọng đưa Real Madrid đến danh hiệu vô địch châu Âu thứ 11 trong lịch sử. Chấn thương từ trận chung kết Euro 2016 khiến Ronaldo phải vắng mặt trong chiến tích đoạt Siêu cúp châu Âu của Real Madrid nhưng tại World Cup các CLB vào cuối năm, anh kịp tỏa sáng với 4 bàn thắng, giành phần thưởng Quả bóng vàng của giải đồng thời cùng Real Madrid hoàn tất cú hat-trick ba chức vô địch lớn trong năm.

Ronaldo và danh hiệu vô địch Champions League thứ 11 của Real Madrid

Ý nghĩa nhất trong số các thành tích mà Ronaldo giành được trong năm 2016 chính là việc anh cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha lần đầu tiên trong lịch sử bước lên bục chiến thắng tại đấu trường châu Âu. CR7 không đi suốt hành trình của đội bóng bán đảo Iberia nhưng tầm ảnh hưởng cũng như những đóng góp vô giá của anh trong hành trình chiến thắng của tuyển Bồ Đào Nha là không thể phủ nhận…

Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch châu Âu

Ronaldo liên tiếp phá kỷ lục Euro

Năm 2016, Ronaldo đã thi đấu tổng cộng 61 trận, ghi được 64 bàn cùng với 16 pha kiến tạo, trong đó, sau mùa giải 2015-2016, anh trở thành người đầu tiên ghi hơn 30 bàn thắng/ mùa trong sáu mùa bóng liên tiếp tại La Liga. Anh cũng là người duy nhất dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League trong 4 mùa giải liên tiếp, gồm cả kỷ lục 17 bàn ở mùa 2013-2014, chưa kể đang dẫn đầu về số lần lập công tại đấu trường châu Âu với 95 bàn.

Ronaldo xuất sắc nhất Champions League 2015-2016

Những con số thống kê không tưởng về siêu sao người Bồ còn được nối dài khi anh được nhận tổng cộng 16 danh hiệu cá nhân, trong đó, ngoài việc đánh bại kình địch Lionel Messi ở các cuộc bầu chọn, giải thưởng thuần chất bóng đá như “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” (FIFA), “Quả bóng vàng” (France Football), “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” (các tạp chí FourFourTwo, World Soccer), Troffeo Alfredo Di Stefano (tạp chí Marca), “Vua phá lưới Champions League”, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2015-2016” (UEFA)…, Ronaldo còn qua mặt hàng loạt ngôi sao thể thao tên tuổi như Andy Murray, Novak Djokovic, Usain Bolt, Katinka Hozssu, Michael Phelps để giành luôn các danh hiệu “Thể thao gia xuất sắc nhất châu Âu” (26 hãng truyền thông châu Âu), “Ngôi sao thể thao thế giới 2016” (Eurosport)!

Messi và Ronaldo là đối thủ, là động lực để đối phương hoàn thiện mình

Ở một năm ai cũng nghĩ anh sẽ chìm lỉm dưới cái bóng khổng lồ của “chàng lùn” Messi thì Ronaldo như ông vua thần thoại Midas, gần như chạm tay đến đâu, tất cả đều hóa vàng. Anh giành Quả bóng vàng thứ 4 trong sự nghiệp, thiết lập đồng thời nhiều kỷ lục mới về ghi bàn trong năm 2016. Người ta thường nói, giành được thành tích đỉnh cao đã khó, bảo vệ được vị trí này còn khó hơn gấp bội. Hơn ai hết, Ronaldo chiêm nghiệm trọn vẹn chân lý này một khi khát khao vươn lên trong anh chưa bao giờ vơi bớt.

Chủ tịch FIFA trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm cho Ronaldo

Gặp Cristiano Ronaldo lần đầu khi còn là cậu bé 15 tuổi, một thành viên của hệ thống học viện đào tạo trẻ Sporting Lisbon, Carlos Queiroz cảm nhận ngay “cậu nhóc” này sẽ trở thành một thiên tài, trên tầm cả các cầu thủ đàn anh như Luis Figo hay Rui Costa. Khi cả hai làm việc cùng nhau ở tuyển Bồ Đào Nha và Man United, Queiroz đích thân rèn giũa cho Ronaldo, giúp anh tự tin với khả năng tự hoàn thiện mình.

HLV Carlos Queiroz và Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha

Khi mới chuyển tới sân Old Trafford tháng 9-2003, chàng trai 18 tuổi Ronaldo trông khá mảnh khảnh, cơ bắp chưa phát triển hết. Đi bóng và những pha đảo chân lắt léo trở thành thương hiệu dù Ronaldo bị nhiều người chỉ trích là quá kiêu căng, thiếu kỷ luật chiến thuật. Thế nhưng, chẳng ai có thể nói gì anh trên sân tập, khi các cầu thủ khác đã rời sân, Ronaldo vẫn đeo bao cát lên và tập đảo chân. Cựu thủ quân M.U Roy Keane, trong tự truyện The Second Half, đã phải ghi lại: “Chỉ vài ngày xem Ronaldo chơi bóng, tập luyện, tôi tin cậu nhỏ này rồi sẽ rất nổi tiếng. Hầu hết các cầu thủ mà tôi biết đều làm việc cật lực, nhưng Ronaldo là cả sự khác biệt, nói đúng hơn, một trong những cầu thủ làm việc chăm chỉ nhất ở Man United”.

21 tuổi, Ronaldo dự World Cup 2006 tại Đức. Bỏ qua việc bị cáo buộc tạo áp lực để Wayne Rooney bị đuổi khỏi sân khiến khán giả Anh nổi giận, Ronaldo trở lại sân Old Trafford với phong thái một võ sĩ quyền Anh, cơ bắp phát triển và chiều cao cũng tăng rõ rệt. Những pha đi bóng rườm rà biến mất, Ronaldo rê dắt tuyệt hơn, lợi hại hơn và đá phạt hiệu quả hơn xưa. Anh có thể sút bóng rất mạnh mà không cần đà, ghi bàn bằng những cú sút xa với quỹ đạo khó chịu, biến mình từ một tiền vệ cánh chơi tinh quái thành một tay săn bàn không khoan nhượng. Điều này cũng khiến lối chơi của anh trực diện hơn, với nhiều bàn thắng hơn.

HLV René Meulensteen có vai trò quan trọng trong sự nghiệp Ronaldo

Giai đoạn thăng hoa sau đó của Ronaldo có công rất lớn của René Meulensteen, trợ lý của HLV Alex Ferguson tại Man United. Ông phác thảo một biểu đồ những gì Ronaldo cần làm để trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới, bao gồm các yếu tố chiến thuật, thể lực, cá tính và kỹ thuật, đồng thời hạn chế việc chơi bóng thiên về cảm tính, nặng phần biểu diễn của anh. Meulensteen muốn Ronaldo theo bước chân những tiền đạo hàng đầu thời đó như Gary Lineker hay Van Nistelrooy, tự đặt ra mục tiêu ghi hơn 40 bàn thắng mỗi mùa!

Đến Manchester khi còn là cầu thủ trẻ ít tiếng tăm, sau 6 năm, Ronaldo đã là một tượng đài khi chia tay nước Anh để gia nhập Real Madrid với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới. Ronaldo thuê đầu bếp riêng để đảm bảo chế độ dinh dưỡng đặc biệt, mua nhà có hồ bơi riêng để thư giãn và hồi phục cơ bắp sau các buổi tập ở CLB.

Ronaldo nhận giải thưởng Quả bóng vàng thứ 4 trong sự nghiệp

Dưới quyền Manuele Pellegrini rồi Jose Mourinho, Ronaldo cải thiện đáng kể khả năng tăng tốc, phản xạ và trở thành cầu thủ di chuyển không bóng sắc sảo nhất thế giới, một bậc thầy về đánh đầu và dứt điểm một chạm. Mùa 2010-2011, anh ghi 40 bàn ở La Liga và 53 bàn mọi giải đấu. Mùa tiếp theo, các con số tương tự là 46 và 60 bàn còn mùa 2012-2013 là 34 và 55. Các con số thống kê cho thấy ở mùa giải 2011-2012, trong trận đấu với Atlético Madrid, Ronaldo đã tham gia vào một tình huống phạt góc, chạy hết chiều dài sân để dứt điểm với thời gian 10 giây cho quãng đường 96 mét. Kỷ lục thế giới của Usain Bolt lúc bấy giờ là 100 mét trong 9 giây 58! Năm 2011, Cristiano tiến hành các thử nghiệm trong một phòng thí nghiệm tại Đại học Chichester, Anh và các chuyên gia xác nhận anh có thể bật cao 78 cm, cao hơn 7 cm so với một cầu thủ trung bình ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA.

Hình ảnh ""siêu nhân" Ronaldo khỏe khoắn khiến giới trẻ châu Âu điên đảo

Ở tuổi 31, liệu có mấy ai được đội bóng ưu ái ký kết hợp đồng gia hạn thêm 5 năm đồng thời duy trì vai trò cầu thủ được trả lương cao nhất châu Âu và thế giới (không tính đến sự phá giá của các đội bóng ở giải nhà nghề Trung Quốc mới đây)? Cũng có được bao nhiêu nhân vật thể thao được mời ký kết hợp đồng tài trợ trọn đời mà giá trị từng năm bằng tổng số thu nhập từ lao động miệt mài trên sân bóng, sàn đấu, đường đua?

Chỉ có thể là Ronaldo, người mà thái độ hành xử chuyên nghiệp trên sân cỏ thể hiện qua khát khao được ra sân mọi lúc, mọi nơi đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực cho các đội bóng mà anh thi đấu cũng như đối với giới trẻ nói riêng, người hâm mộ trên toàn thế giới nói chung.

"Quý ông Hoàn hảo" Ronaldo

Ronaldo giờ đã là tay săn bàn số 1 trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha, với 68 lần lập công. Cột mốc 100 bàn thắng tại Champions League vẫn chờ anh chinh phục bên cạnh các kỷ lục ghi bàn khác. Trên tất cả, Ronaldo vẫn khát khao hướng tới “cú đúp” danh hiệu vô địch La Liga và Champions League, điều mà Real Madrid dưới thời Jose Mourinho lẫn Carlo Ancelotti đều chưa từng chạm tới.

Đào Tùng - Ảnh: Reuters, Marca