Federer lập kỷ lục về giải thưởng của BBC

16/12/2017 18:04

Đây là lần thứ 4 tay vợt người Thụy Sĩ được nhận danh hiệu này và là VĐV được vinh danh nhiều nhất.

Trở lại sân đấu đỉnh cao chỉ 6 tháng sau khi dính phải chấn thương đầu gối, FedEx có được danh hiệu vô địch tại Giải Úc mở rộng 2017 trước khi giành được vương miện Wimbledon thứ tám trong sự nghiệp và kết thúc mùa giải với thành tích 52 ván thắng - 5 ván bại. Với những thành tích tuyệt vời đó, Federer kết thúc năm với vị trí thứ hai thế giới và chỉ xếp sau đối thủ lớn nhất - Rafael Nadal.

Federer trước đây từng 3 lần giành được giải thưởng này, sau khi nhận được số lượng số phiếu rất cao do độc giả nước Anh bình chọn vào năm 2004, 2006 và 2007. Theo đó, ngôi sao 36 tuổi đã vượt qua hàng loạt các tên tuổi khác trong làng thể thao để đoạt lấy danh hiệu này lần thứ 4, vượt qua huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali và "tia chớp" trong làng điền kinh Usain Bolt, những VĐV từng được vinh danh ba lần trước đây.

Phát biểu khi nhận được tin vui này, Federer cho biết: "Tôi vô cùng tự hào khi được công chúng nước Anh bình chọn trở thành nhân vật thể thao ấn tượng trong năm 2017 do BBC tổ chức. Sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho tôi khi được vinh danh trong danh sách những vận động viên thể thao vĩ đại nhất mọi thời đại là một điều tuyệt vời đối với sự nghiệp quần vợt của tôi".

Đến với danh hiệu này, tay vợt người Thụy Sĩ đã vượt qua sự cạnh tranh từ VĐV môn bóng bầu dục người Mỹ Tom Brady, vận động viên bơi lội Katie Ledecky , vận động viên điền kinh Tatyana McFadden, vận động viên Sally Pearson, và cầu thủ phóng phi tiêu Michael van Gerwen.

Buổi lễ vinh danh các VĐV có thành tích xuất sắc và được bình chọn đoạt giải thưởng trong đó có Federer, do kênh thể thao BBC tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 17-12 tại Liverpool trong chương trình "BBC Sports Personality of the Year".

Diên Vỹ - Ảnh: Reuters