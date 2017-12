FIFA dọa trục xuất Tây Ban Nha khỏi World Cup 2018

16/12/2017 08:16

Theo truyền thông Tây Ban Nha, cựu chủ tịch của LĐBĐ nước này, ông Angel Maria Villar, đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau khi ông bị đình chỉ công tác hồi tháng 7 năm nay. Villar và con trai Gorka đã bị bắt giữ trước đó trong chiến dịch chống tham nhũng được cảnh sát Tây Ban Nha thực hiện.







Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Angel Maria Villar sẽ khiến đội nhà mất vé dự World Cup?





Angel Maria Villar làm chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) từ năm 1988 đồng thời từng đảm nhiệm các cương vị phó chủ tịch FIFA và phó chủ tịch UEFA. Ông đảm trách vị trí quyền chủ tịch UEFA giai đoạn 2015-2016 sau khi người tiền nhiệm Michel Platini bị bắt vì tham nhũng nhưng chính ông sau đó cũng bị cáo buộc tham nhũng nên thất bại trong cuộc bầu cử sau đó





Số phận tuyển Tây Ban Nha trong tay chủ tịch FIFA Infantino (trái)





5 quan chức cấp cao RFEF, trong đó Angel Maria Villar và con trai, bị bắt giữ hồi tháng 7 và văn phòng RFEF cũng bị lục soát. Villar bị cáo buộc nhiều tội danh khác nhau như tham nhũng, làm giả giấy tờ, điều hành thiếu trung thực, biển thủ và che giấu nhiều tài sản bất hợp pháp.

Cùng với việc bị bắt giữ, Villar đã bị đình chỉ chức vụ sau khi RFEF tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về vị trí lãnh đạo liên đoàn. 19 LĐBĐ địa phương và Hội đồng thể thao Tây Ban Nha (CSD) đã bỏ phiếu với sự nhất trí cao, yêu cầu Villar phải từ chức.

Nhận đơn khiếu nại từ Angel Maria Villar, FIFA xác nhận sẽ điều tra sự việc cùng với việc xác định xem đây có là sự can thiệp của tổ chức chính trị vào hoạt động bóng đá của một Liên đoàn hay không. Nếu đúng như vậy, bóng đá Tây Ban Nha sẽ bị cấm tham gia các hoạt động thi đấu quốc tế, kể cả tham dự World Cup. Kuwait từng bị FIFA "cấm vận" do để chính phủ can thiệp vào hoạt động bóng đá còn chính Tây Ban Nha hồi năm 2010 từng bị FIFA cảnh báo cũng trong trường hợp tương tự.





Tuyển Tây Ban Nha là ứng viên nặng ký tại World Cup 2018





Trong vụ việc này, dưới quan điểm của FIFA, với sự hiện diện của một cơ quan công quyền là CSD, coi như chính phủ Tây Ban Nha về cơ bản đã nhúng tay vào hoạt động của RFEF. Điều này vi phạm quy định của FIFA. Không những thế, sự can thiệp này còn diễn ra ở hình thức yêu cầu bầu cử lại vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của LĐBĐ Tây Ban Nha.





World Cup 2018 sẽ ra sao nếu vắng bóng "bò tót" Tây Ban Nha?





Nếu Tây Ban Nha bị FIFA "cấm cửa" đến World Cup 2018, suất vé này sẽ được trao lại cho một đội bóng khác theo Điều 7 của điều lệ tổ chức World Cup: "Nếu một ĐTQG rút lui hoặc bị loại khỏi giải đấu, FIFA sẽ toàn quyền quyết định lựa chọn một ĐTQG khác thay thế mà không phải tham vấn bất kỳ cơ quan nào". Cũng như khi xảy ra vụ lùm xùm với đội tuyển Peru cách đây chưa lâu, báo chí Ý nhanh chóng nhập cuộc, ủng hộ đội tuyển nước này được thay thế dự giải với lý do tuyển Ý vào đến loạt play-off đồng thời giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA! Chuyện này hạ hồi phân giải, trước mắt người hâm mộ nôn nóng chờ xem FIFA giải quyết chuyện lá đơn của ông Villar và suất vé dự World Cup của tuyển Tây Ban Nha.





Đông Linh (theo Marca, AS)