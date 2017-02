Gặp VFF, nguyên chủ tịch CLB Long An vẫn không phục trọng tài

21/02/2017 17:38

Ông Nhiệm đến trụ sở LĐBĐ Việt Nam tại Hà Nội ngay sau khi họp hội đồng quản trị CLB vào buổi sáng ở Long An

“Rất tiếc vì ban huấn luyện không kiềm chế được cảm xúc. Với vai trò nguyên chủ tịch CLB Long An, tôi xin lỗi VFF, VPF và người hâm mộ, trong lúc không kiềm chế đã làm điều đáng tiếc. Tôi đã giải trình sự việc, UBND tỉnh Long An đã có chỉ đoạ kịp thời để giáo huấn, giáo dục cầu thủ. Chúng tôi đã ghi nhận từ VFF, VPF để trao đổi với người mới”, ông Nhiệm chia sẻ.

“Chúng tôi đã họp với hội đồng quản trị và họ đã đồng ý cho tôi được nghỉ. Về trường hợp thủ môn Minh Nhựt có hành vi phi thể thao, quay lưng khi đối thủ đá 11 mét, không có ai chỉ đạo cậu ấy làm như vậy. Lãnh đạo đội bóng cũng đã làm hết trách nhiệm. Sự bột phát là quá trình dài, các em không còn tin tưởng vào đội ngũ trọng tài. Chúng tôi không kiểm soát và chỉ đạo được họ vì sự bức xúc quá lớn”, ông Nhiệm nói với báo chí sau cuộc gặp với đại diện VFF và VPF.

Ông Nhiệm cho biết dù CLB sẽ thay chủ tịch và cả HLV trưởng nhưng Long An vẫn không bỏ V-League và muốn tiếp tục có những ý kiến đóng góp với VFF và VPF về công tác trọng tài. “Chúng tôi kiến nghị, nếu trọng tài sai sót, VFF, VPF phải xem lại công tác trọng tài. Về mức phạt, chúng tôi chưa bao giờ để xảy ra tình trạng này nên cũng mong VFF và VPF xem lại, tạo cơ hội cho những cầu thủ thi đấu tiếp”, ông Nhiệm cho biết.

Nguyên chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm chia sẻ trong buổi giải trình với VFF và VPF

Trong khi đó, trao đổi với tổng thư ký Lê Hoài Anh, ông cho biết: “Chúng tôi đã nghe trình bày từ phía CLB. Ông Nhiệm đã xin lỗi VFF, VPF và CĐV Việt Nam. CLB không có chủ trương dừng thi đấu, nhưng do các cầu thủ trên sân tự ý quyết định. Đó là điều mà người trong cuộc cũng không nhận thức được hết những hậu quả làm ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam”.

“VFF ghi nhận những chỉ đạo kịp thời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An cũng như từ UBND tỉnh Long An đối với đội bóng. Đồng thời, CLB Long An cũng đã có những báo cáo, xử lý với cá nhân. Bản thân ông nhiệm cũng xin thôi chức chủ tịch, ông Sang cũng không giữ chức HLV nữa”, ông Hoài Anh nói tiếp.

“Đánh giá về trọng tài, vấn đề là chúng ta ứng xử thế nào chứ không còn là chuyện đúng sai. Điều này thể hiện tính chuyên nghiệp của ban huấn luyện và cầu thủ. Đối với ban huấn luyện, trong tình huống đó phải làm giảm nhiệt và có trách nhiệm điều tiết để giảm mức độ phản ứng. Chủ tịch VFF đã có chỉ đạo để nâng cao tính chuyên nghiệp cho các cầu thủ. Trong bóng đá không tình huống nào giống tình huống nào. Điều quan trọng là ứng xử của cầu thủ và ban huấn luyện. Từ sự việc này, chúng ta kêu gọi các nhà quản lý, CLB tự rút kinh nghiệm cho chính CLB mình”, tổng thư ký VFF chia sẻ.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ

Đúc kết lại, đại diện VFF cho biết về công tác trọng tài, năm nay có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, trong những trận đấu có những tình huống cụ thể khác nhau. VFF đã có phòng chống tiêu cực trong bóng đá. Cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại cầu thủ.

Anh Dũng - Ảnh: Tùng Lê