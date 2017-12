HLV Conte: "Chelsea không sợ Barcelona hay PSG"

06/12/2017 08:35

Chelsea đã đánh mất vị trí đầu bảng C của mình sau khi bị Atletico Madrid cầm hòa 1-1 trong khi AS Roma thay thế ngôi vị nhất bảng sau chiến thắng 1-0 trước Qarabag. Kết quả này khiến The Blues có thể phải đối mặt với Barcelona hay Paris Saint-Germain ở vòng 16 đội.

Theo quy định về việc bốc thăm vòng loại trực tiếp của EUFA, 16 đội bóng được chia làm hai và phân loại đội hạt giống (các đội nhất mỗi bảng đấu) và đội không hạt giống (các đội nhì mỗi bảng), các đội thuộc cùng giải vô địch quốc gia và đã gặp nhau tại vòng bảng thì sẽ không chạm trán tại vòng này.

HLV người Ý Conte khẳng định không đội bóng nào có thể thoải mái khi thi đấu ở giai đoạn loại trực tiếp, và Chelsea của ông cũng vậy. "Khi đã trải qua vòng đấu bảng tại đấu trường Champions League này, bạn phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với các đội xuất sắc nhất", Conte nói. "Chúng tôi có thể chạm trán Barca, ​​PSG hay Besiktas nhưng chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây là giải đấu với toàn CLB danh tiếng và giỏi nhất châu Âu, là lý do tại sao bạn muốn vượt qua và thử làm "nhân vật chính" trong giải đấu này", ông nói thêm.

Conte cũng răn đe các đối thủ khi đánh giá đội bóng của ông đang có phong độ khá tốt cùng lực lượng đồng đều trong thời gian này. Mục đích của The Blues chính là ngôi vị cao nhất Châu Âu. "Chúng tôi sẽ vượt qua bất kỳ đối thủ nào để đi sâu vào vòng tiếp theo. Tôi hy vọng, Chelsea sẽ chơi một trận đấu tốt, vì điều đó khiến chúng tôi hạnh phúc!", vị chiến lược gia người Ý cho biết.

Nhận xét về trận hòa rạng sáng 6-12, HLV Conte cho rằng đội bóng của ông đã tạo khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công vì sự xuất sắc của thủ thành Oblak bên phía Atletico. Ông nhấn mạnh điều các học trò của ông cần làm là cải thiện ở khâu dứt điểm, tận dụng tốt mọi cơ hội thành bàn.

Ở bảng đấu của Chelsea, các đối thủ đều rất mạnh, Atletico Madrid từng thi đấu rất hay và nổi bật tại Champions League với hai lần có mặt trong trận chung kết. Tại Serie A, AS Roma là một ông lớn thực thụ khi luôn nằm trong tốp nhất, nhì những năm gần đây, và Antonio Conte hiểu rõ điều đó hơn ai hết mỗi khi chạm trán AS Roma. Vì vậy, giành được tấm vé đi tiếp vào vòng 2 tại bảng đấu này đã là một thành công lớn.

Tường Phước - Ảnh: Reuters