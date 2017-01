HLV Hải Phòng: Công Phượng, Văn Toàn vô hại!

14/01/2017 00:17

Công Phượng mờ nhạt trong trận gặp Hải Phòng

Phá dớp không thắng tại sân Pleiku, HLV Trương Việt Hoàng đã có những nhận xét không mấy ấn tượng về cặp đôi tấn công Văn Toàn – Công Phượng khi cho rằng, cả hai có thể hình quá nhỏ bé nên khó tạo được bất ngờ khi phải đối đầu với những cầu thủ hậu vệ có thể hình cao lớn.

"Tùy đối thủ mà tôi bố trí cầu thủ thích hợp để đối phó. Tôi biết rằng HAGL có nhiều cầu thủ trẻ non kinh nghiệm nên tôi tung những cầu thủ dày dạn vào sân. So với năm ngoái thì cầu thủ HAGL có kinh nghiệm hơn nhưng cá nhân tôi thấy nếu họ có thêm vị trí nước ngoài kết thúc được những tình huống tấn công thì hiệu quả hơn nhiều. Công Phượng và Văn Toàn rất tốt nhưng thể hình và thể lực của cả 2 nếu gặp trung vệ to cao và mạnh mẽ thì cơ hội cho họ rất khó bởi họ không phải mẫu cầu thủ săn bàn", HLV Trương Việt Hoàng phân tích.

Lối chơi của Hải Phòng được khẳng định là phụ thuộc vào hàng công với 2 chân sút ngoại, trong khi phía HAGL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sử dụng bộ ba Văn Toàn, Văn Thanh và Công Phượng. HLV Trương Việt Hoàng đã đối phó bằng cách bố trí trung vệ trẻ nhưng có thể hình cao to là Lê Xuân Anh (1993) để đá cặp với đội trưởng nhập tịch Lê Văn Phú. Cả hai đá khắc chế rất tốt bộ ba tấn công trẻ của HAGL.

Văn Toàn cũng bị HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng chê đá không hiệu quả khi gặp các ngoại binh cao lớn

Trong khi đó, HLV Quốc Tuấn nhận xét: "Cầu thủ của chúng tôi nhiều khi vội vã và nôn nóng muốn ghi bàn quá cũng bởi bàn thắng sẽ giúp họ chơi tỉnh táo và hưng phấn hơn. Công Phượng trận này đã thi đấu tốt hơn rồi chỉ tiếc là...không có bàn thắng. Chủ trương của đội là tạo điều kiện cho cầu thủ nội thi đấu nhiều nên HA.GL không sử dụng tiền đạo ngoại".

Ở trận đấu sắp tới, HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân của nhà vô địch CLB Hà Nội, trong khi đó, Hải Phòng trở về Lạch Tray để tiếp Than Quảng Ninh.

Anh Dũng - Ảnh: Hoàng Tùng